«Haber tocado un vestuario es importante y te da cierta ventaja»

David Navarro, en la grada del Ciutat de València. «Lo bueno es que haya diferentes opiniones. Aquí se ha creado un área deportiva en la que incluso Quico Catalán está con nosotros», explica David Navarro Coordinador de la secretaría técnica del Levante

Días intensos en las oficinas del Ciutat de València. David Navarro, quien ha tomado el mando del área deportiva del Levante junto a Manolo Salvador, aterriza con el reto de trasladar a los despachos los éxitos que cosechó sobre el césped.

-¿En qué cambia su papel respecto al que desempeñó en Alcorcón, donde ejerció como director deportivo?

-Es un equipo. El año pasado estaba yo solo junto al director general y ambos asumíamos todas las responsabilidades de las decisiones. Y aquí se ha creado un área deportiva, en la que incluso Quico Catalán -presidente del Levante- también está con nosotros. Vamos a tomar esas decisiones mano a mano con Manolo, junto a Quico, Javi Sanz y Manu Fajardo.

-Catalán anunció la creación de una comisión de seguimiento del área deportiva que se reunirá cada 15 días. ¿Cómo va a funcionar?

-Así es. Va a haber una reunión cada 15 días más o menos en la que se va a mirar todos los puntos que se está trabajando, como salidas, fichajes, seguimiento de jugadores, el día a día de futbolistas en el equipo...

-Hablan de una estructura sin jerarquías claras. ¿Es fácil trabajar en equipo en los despachos?

-Lo bueno del equipo es que haya diferentes opiniones. Lo bueno es que cada uno tenga su opinión, que tengan la misma validez, y llegar a un acuerdo entre todos. Cuantos más ojos vean un jugador, mejor. Te puedes equivocar, pero es más difícil.

-¿Puede llegar a haber 13 salidas durante el mercado estival?

-Va a depender del número final de jugadores que quiere el míster. Él quiere una plantilla corta, pero falta decidir ese número. Es un poco anormal que haya tantas salidas en un club, pero ha venido así la cosa. Trabajamos para que se cierre lo antes posible la plantilla, pero no va a ser fácil.

-Conserva una buena relación con el Valencia. ¿Esta circunstancia puede resultar beneficiosa?

-He sido capitán de los dos clubes y eso siempre puede ayudar. Pero lo importante es que Quico y Mateu Alemany -director general del Valencia- se lleven bien. Y hay buena relación.

-Y conoce bien a Roberto Soldado. ¿Hay opciones de ficharlo?

-En el club no hemos tenido contacto con él directamente. Es un gran jugador. Tiene ya su edad, pero está dando un buen rendimiento y siempre hace goles. Cualquier jugador que haga buen año puede ser interesante para el Levante, pero no hay nada avanzado ni toma de contacto con él.

-¿Y con Kang In Lee?

-Lo mismo. Es un gran jugador, con mucho potencial, mucho futuro y poco recorrido en Primera. No ha habido ningún contacto del club con el Valencia por ese tema.

-Compartió vestuario con Rubén García. ¿Entiende que su venta haya levantado alguna ampolla?

-Cuando llegamos nosotros, esa operación ya estaba prácticamente cerrada. Ahí poca decisión hemos podido tener. Pero al final el jugador también habrá tenido su decisión de querer salir o no. También hay que mirar que el club ha recibido dinero por un futbolista que es a coste cero. El beneficio ha sido bueno. Rubén es un gran jugador, pero en la plantilla también hay buenos jugadores ahora mismo.

-El Levante anunció ayer el fichaje de Clerc para las tres próximas temporadas. La anterior dirección deportiva dejó atados al lateral zurdo, Miramón y Hernani y encarriló el fichaje de Sergio Léon. ¿Se sienten cómodos con estas operaciones?

-Sí, son jugadores con potencial. La anterior secretaría técnica ha hecho un buen trabajo. Incluso en el caso de Miramón y Clerc, los tenía en la agenda del Alcorcón. Por supuesto que era imposible ficharlos cuando ya tocaron esos clubes, pero son jugadores que me gustaban ya anteriormente. Me parece que son buenos fichajes.

-¿Qué va a pasar con Vukcevic y Dwamena?

-Son dos jugadores del agrado de Paco López y en principio van a seguir aquí. Yo creo que se les puede sacar un gran rendimiento. Se puede reforzar esa posición también, pero en principio son jugadores que pueden seguir aquí.

-Han firmado un contrato de dos años condicionado a la permanencia. ¿Con qué mentalidad llega?

-Llego con la mentalidad de cumplir el objetivo este año, hacer las cosas bien y alargar lo máximo posible mi estancia aquí. Es un club donde me siento muy querido, donde he estado cinco años como jugador y me gustaría estar mucho tiempo. Pero en el fútbol la estabilidad no existe. Es el trabajo inmediato y los resultados.

-¿Pensaba que iba ser tan rápida su irrupción en los despachos?

-Nunca te imaginas que puedas llegar a Primera tan rápido. El año y medio en la secretaría técnica del Alcorcón me ha servido para coger experiencia, pero ahora ya es algo más importante. No lo esperas, pero hay que aprovechar la oportunidad.

-¿Es muy importante haber estado en el césped al máximo nivel?

-Es importante que los directores deportivos, los secretarios técnicos y los entrenadores hayan tocado un vestuario. Tocar un vestuario hace que sepas cómo se siente un jugador cuando no juega, cuándo lo está pasando mal, cuándo está bien, cómo lleva el hecho de ser importante o no serlo... No siempre lo puedes controlar porque cada jugador es diferente por su personalidad, pero te da cierta ventaja respecto a otras personas que no hayan estado en un vestuario.