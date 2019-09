El grupo que quería Paco López Paco López da indicaciones durante un entrenamiento. / adolfo benetó/lud La única posición que se queda sin doblar es la de extremo derecho, en la que el preparador ha utilizado a Rochina tras la marcha de Moses Simon | El esprint final del último día de mercado deja con 23 jugadores al entrenador de Silla JAVIER GASCÓ VALENCIA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:28

Con el cierre del mercado llega la tranquilidad a las oficinas del Ciutat. El verano ha sido movido por Orriols, pero finalmente Paco López ya tiene la plantilla que deseaba.

Desde principio de verano el de Silla dejó clara cuál era su voluntad respecto al tipo de equipo que quería de cara a esta temporada. Una plantilla corta en la que pueda tener influencia algún que otro jugador del filial era el deseo de un técnico que ya se atrevió al inicio de la pretemporada a poner un número de fichas encima de la mesa. «No es la situación ideal tener 26 futbolistas. Contamos con muchos más jugadores de los que queremos al final. Lo ideal es tener entre 20 o 22 fichas y completar con jugadores del filial», se atrevió a comentar Paco López en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Villarreal en pretemporada, allá por el 19 de julio.

Desde entonces, la dirección deportiva no ha parado hasta conseguirlo. La operación salida ha sido la protagonista de un mercado de fichajes en el que un total de doce jugadores se han marchado del club. El esprint final que se realizó en las últimas horas de mercado ha permitido cuadrar la plantilla tanto en lo deportivo como en lo económico, donde el Levante ha tenido serios problemas para poder completar algunos fichaje debido al fair play financiero.

Nemanja Radoja y Óscar Duarte son las dos grandes apuestas de la nueva dirección deportiva

Uno de ellos ha sido el de Nemanja Radoja que, a pesar de llegar libre, ha provocado un importante desajuste en la sanidad financiera de la entidad granota. El serbio todavía no ha entrado en ninguna convocatoria de Paco López debido a su año en blanco en el Celta. El que sí que lo ha hecho, para más tarde ser descartado, ha sido Óscar Duarte. El costarricense entró en la lista para el partido frente al Valladolid. Sin embargo, al igual que Radoja, la falta de minutos durante la temporada pasada tampoco ha permitido al 'central de jerarquía' de la dirección deportiva debutar en su nuevo equipo.

Tanto el mediocentro como el defensor son los únicos fichajes de Manolo Salvador. El director deportivo de Faura volvió a la que fue su casa para sustituir a Tito. Sin embargo, de los diez fichajes que el club granota ha cerrado este verano ocho de ellos son fruto del trabajo de la anterior secretaría técnica. Sin grandes sorpresas en el aspecto de las salidas, el principal trabajo que ha tenido Salvador ha sido el de buscar equipo a todos los descartes de Paco López.

El último día de mercado se logró el objetivo, a pesar de que las condiciones de las salidas no ha dejado del todo contenta a la parroquia levantinista. La venta de Prcic por una cantidad cercana al millón de euros o las cesiones en las que será el Levante el que pague parte de los salarios de los jugadores se sitúa en el haber de un director deportivo cuyo mayor éxito ha sido lograr la vuelta de Mayoral en calidad de cedido y de Vezo en forma de traspaso. El tiempo y el fútbol serán los que decidan si las operaciones de Radoja y Duarte han sido acertadas. No obstante, la afición levantinista no acaba de entender que la mayor apuesta del verano sea para fichar a dos futbolistas que apenas contaron con minutos el curso pasado.

El míster podrá contar con 23 fichas. Sin embargo, no le hubiera molestado tener una más si se tratase de un jugador de banda. Las salidas de Simon Moses a tierras francesas y de Jason al eterno rival dejan la banda derecha huérfana de posibilidades. Hernani llegó desde el Oporto habiendo jugado Champions, pero no parece convencer a un Paco López que cree haber encontrado en Rochina la posible solución para el rompecabezas del costado derecho. Aunque el de Silla ya dejó el mensaje claro: «20 o 22 fichas y completar con jugadores del filial». El míster podría echar mano de un Atlético Levante en el que Cantero y Joan, que precisamente juega en banda derecha, son los grandes baluartes de la plantilla dirigida por Tevenet.