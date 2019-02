El gol granota es cosa de todos Los jugadores del Levante celebran un gol en Vigo. / a. benetó/lud El Levante, el equipo de la Liga en el que más jugadores han marcado esta temporada | Catorce futbolistas han visto puerta en el conjunto de Paco López y sólo le igualan Atlético y Real Madrid, que visita el Ciutat el domingo JOSÉ MOLINS Jueves, 21 febrero 2019, 01:00

El gol llega en el Levante desde todas las posiciones. Ya sea de un defensa, un centrocampista o un delantero, lo de batir la portería contraria esta temporada es cosa de todos en el equipo granota. Hasta 14 futbolistas han visto puerta en la Liga, lo que convierten al conjunto de Paco López en el que más reparte sus tantos de todo el campeonato. Sólo le igualan el Atlético y el Real Madrid, el próximo rival, que visitará el Ciutat el próximo domingo.

El pasado domingo el equipo rompió a lo grande una mala racha de acierto goleador con cuatro tantos en Vigo, que le hacen reencontrarse con su mejor versión. Ya son 36 dianas las que ha conseguido el Levante en 24 jornadas, con las que supera las que logró en tres temporadas enteras (38 encuentros) en las campañas 2007-08 (33 goles), 2013-14 (35) y 2014-15 (34) en la máxima categoría. Y está a sólo un gol de igualar otras tres temporadas más, 1964-65, 2006-07 y 2015-16.

Entre Roger, con nueve, y Morales, con ocho (dos en la pasada jornada), acumulan casi la mitad de los tantos marcados por el equipo, mientras que el tercer máximo goleador es un defensa, Coke, con tres dianas pese a actuar de central. Mayoral, tras anotar esta pasada jornada en Balaídos, suma dos, los mismos que llevan Rochina y Chema, mientras que en una ocasión han disparado a la red Rober Pier, Toño, Postigo, Bardhi, Jason, Moses Simon, Boateng y Campaña.

Precisamente estos dos últimos fueron protagonistas ayer. El Levante anunció el traspaso del ghanés al Dalian Yifang de la Superliga china, que ha pagado 11 millones de euros, que llevan desde la pasada semana en la caja del club granota, aunque 1,3 millones le pertenecen al Moreirense, exequipo de Boateng, que se guardó un porcentaje en caso de una futura venta.

El delantero se va tras disputar 50 partidos y marcar ocho goles en una temporada y media y ha supuesto una operación redonda para el Levante, ya que costó 2,5 millones en verano de 2017. Ayer el futbolista se despidió de la afición: «Quiero agradecer a Dios por lo lejos que me ha traído, y también muchas gracias al Levante por el excelente momento que compartimos. Atesoraré todos los grandes recuerdos que he trabajado aquí contigo como equipo. Gracias a todos los aficionados por su apoyo y el amor que me mostró».

Y por su parte, José Campaña explicó que las negociaciones para su renovación siguen paradas: «Tengo contrato hasta 2020 y, de momento, no sé nada. Es cosa de mi representante. En diciembre hubo mucho contacto pero sin llegar a más. Me decía que venía a hablar sin más y hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada», dijo el sevillano, que se mostró ambicioso para el partido ante el Real Madrid: «Sabemos de lo que somos capaces. El año pasado no nos ganaron, esta temporada en el Bernabéu ganamos 1-2 y el domingo vamos a salir a lo mismo, a ponerles las cosas complicadas. Vamos a intentar sacar los tres puntos».