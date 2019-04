La Fundación pide blindar hasta 2023 la rebaja en el pase con cuatro acciones El patronato del Levante prevé dar facilidades de financiación a los aficionados a partir de mayo para la adquisición de títulos ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:52

Con las acciones del Levante muy cerca de salir al mercado, sólo falta dar luz verde a la fórmula elegida para estimular la compra. La Fundación Cent Anys, propietaria del 69,04 por ciento del capital social del Levante, prevé poner a la venta en mayo un paquete de 17.877 títulos al precio unitario de 135 euros. El patronato ha diseñado una estrategia que todavía debe ver el visto bueno definitivo del consejo de administración del club. La idea es que el mínimo de acciones exigido para disfrutar de un descuento en el abono pase de dos a cuatro y que este requisito no vuelva a aumentar, al menos, hasta 2023. De esta forma, los aficionados sabrán que su inversión quedará prácticamente amortizada en cuatro años.

El consejo de administración fue reelegido en diciembre y permanecerá, como mínimo, hasta finales de 2023. La Fundación apuesta por elevar a cuatro las acciones exigidas para la rebaja en el pase, pero al mismo tiempo propone a la directiva del Levante que se comprometa con la afición a mantener el nuevo requisito durante su actual mandato.

Mikel Barrachina, presidente de la Delegación de Peñas, se muestra conforme. «Después de tres años con la promoción del abono gratis por asistir a los partidos en el Ciutat, no lo veo para nada mal. No podemos acostumbrarnos a que ser del Levante sea una ganga. Muchos pensaban que, de entrada, iba a subir a tres acciones y no a cuatro. Pero en general están bastante concienciados. Hagamos que el Levante sea de todos. Y en cuatro o cinco años, se amortiza la compra, ya que el descuento en el pase es de 50 o 60 euros. Es rentable», comenta.

«Creo que va a influir mucho la permanencia», avisa Tomás Pérez, miembro del FROG

Entre 2013 y 2016, las acciones tuvieron un precio de 67,80 euros. Después, la venta quedó paralizada. «Ahora van a valer el doble. Pero es lógico. El club vale mucho más. El precio lo veo correcto», añade Barrachina, haciendo hace referencia a la tasación llevada a cabo por los expertos.

El año pasado, un despacho de asesoría financiera analizó el valor actual de los títulos y fijó una horquilla de entre los 400 y los 600 euros. Tomás Pérez, miembro de la asociación de accionistas FROG, habría optado por un coste algo inferior. «Pese al informe, que puede dar a entender que 135 euros es un buen precio, puedes vender a un precio u otro según la demanda. Igual que se han puesto a 135, se podrían haber puesto a 100. No hace falta irse al doble. Cuando no hay una gran demanda, hay que hacerlo más asequible», apunta.

La Fundación prevé ofrecer facilidades de financiación a los aficionados. «Si aciertan con eso, la gente se puede animar», comenta Tomás Pérez, quien destaca una clave: «Creo que va a influir mucho la permanencia. En teoría, si se baja, no estará la promoción del abono gratis. Si nos salvamos, los aficionados que más deberían animarse a comprar son los que van a tener el pase gratis. Pueden hacer el esfuerzo. Para los que no lo van a tener gratis, sí supone una desembolso importante comprar de golpe dos acciones». Mikel Barrachina rezuma optimismo: «Nos vamos a quedar en Primera y vamos a tener todo el año para comprarlas».