Los fichajes caros buscan minutos El Levante completa la cesión del nigeriano al Nantes de la liga francesa y rastrea el mercado para hacerse con otro jugador de banda izquierda Tanto Moses como Dwamena jugarán cedidos durante la próxima campaña JAVIER GASCÓ VALENCIA. Viernes, 16 agosto 2019, 00:14

La operación salida está prácticamente finiquitada. El Levante oficializó ayer la salida en forma de cesión del extremo nigeriano Simon Moses. El futbolista, que en su única temporada como granota disputó un total de 23 partidos, jugará en el Nantes francés durante el próximo curso.

Su llegada alzó una gran expectación. Los cinco millones de euros que el Levante pagó por su contratación lo situaron en el ranking de fichajes más caros del club. Sin embargo, las lesiones le jugaron una mala pasada y no tuvo el protagonismo esperado en Orriols. La falta de minutos no le privó de ir convocado con su selección a una Copa África en la que el jugador realizó una destacable actuación que llamó la atención de varios equipos europeos. A pesar de ello, no consiguió colarse en los planes de Paco López y deberá de demostrar su valía lejos del Ciutat de Valencia.

Moses llegó al Levante en un verano en el que la entidad granota desembolsó cantidades inusuales en el mercado de fichajes. No obstante, el tiempo demostró que el dinero no siempre es sinónimo de éxito. Junto al nigeriano, Dwamena fue otra de las grandes incorporaciones del anterior verano. La dirección deportiva vio en el delantero ghanés un diamante en bruto del fútbol europeo, pero el ariete no fue capaz de demostrarlo en una temporada en la que el técnico de Silla dejó de contar con él a partir de la tercera jornada de liga.

Un verano después de su estelar llegada, ambos buscarán reivindicarse y sumar los minutos necesarios en sus nuevos clubes. Moses lo hará en tierras francesas bajo las órdenes de Christian Gourcouff en el Nantes, mientras que Dwamena tendrá que ganarse la confianza de un Víctor Fernández que tratará de pelear con el Zaragoza por un puesto en los playoffs de ascenso.

El Levante deja casi cerrado el apartado de salidas a la espera de que se resuelva la situación de Oier en la portería y las necesarias salidas de Prcic o Sadiku entre otros, que liberarían el espacio para que más pronto que tarde se produzca la llegada del esperado mediocentro defensivo. Radoja es el elegido y será levantinista en los próximos días. Los famosos 'flecos' de la operación junto al ajustado fair play financiero del conjunto granota son los motivos del retraso de la llegada del jugador.

En el apartado de nuevas incorporaciones, la cesión de Simon Moses provoca una nueva necesidad en las oficinas levantinistas. Manolo Salvador, secretario técnico, rastrea el mercado para poder incorporar a un hombre de banda que encaje tanto en los planes de Paco López como en las posibilidades económicas del cuadro granota. No obstante, el club no considera que el fichaje de un sustituto para el nigeriano sea la prioridad para la recta final del mercado estival.