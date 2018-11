El femenino, decidido a seguir invicto ante el poderoso Atlético Jueves, 1 noviembre 2018, 23:06

El Levante femenino, tercero en la Liga Iberdrola, aún no conoce la derrota después de haber visitado ya a uno de los favoritos al título, el Barcelona. Este domingo (18.15 horas) se desplaza al feudo del otro, el Atlético y confía en mantenerse invicto tras la jornada. Así lo han expresado dos de sus futbolistas con pasado colchonero: Sonia Bermúdez y Andreea Paraluta. «Vamos a ganar porque hemos concedido ya dos empates. No firmo un empate pero todo lo que no sea perder es positivo, será estar en la misma línea que ellas», aseguró la delantera. «Nos estamos preparando para este gran partido, queremos salir invictas», indicó la portera.