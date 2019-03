El cuerpo técnico del Levante no ha querido que los futoblistas permanezcan durante más de una semana sin ritmo competitivo. Para ello, se ha pactado un partido amistoso para esta mañana contra el Extremadura, equipo que pelea por la permanencia en Segunda. El encuentro será a partir de las 11.30 horas en el Ciutat, pero a puerta cerrada. Paco López no podrá contar con los futbolistas que han acudido con sus selecciones, como Mayoral, que hoy debe tener minutos con la sub 21.