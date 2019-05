Enis Bardhi: «Creo que seguiré en el Levante. Estoy contento, es como mi segunda casa» Bardhi posa en la tribuna del Ciutat. / jesús signes «En el Ramadán, cuando sientes hambre piensas en la gente que no tiene para comprar comida», desliza el macedonio, que lo aparcará para el vital partido de Girona MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 11 mayo 2019, 01:12

El pequeño Enis pisó por primera vez una escuela de fútbol con 6 años y de la mano de su padre. Fue cerca de casa, en Skopje. A los 16 ya emigró a Suecia en busca de un futuro como profesional. «Ahora ya estoy acostumbrado. Mis padres me visitan a menudo y yo voy a Macedonia con la selección», afirma el futbolista del Levante, cuyo castellano mejora a pasos agigantados: «Siempre lo quise aprender. Fui tres o cuatro meses a clase, ahora lo practico con los compañeros y con amigos». Se expresa con fluidez del vital partido de mañana en Montilivi, del Ramadán que interrumpirá para afrontarlo y de su presente y futuro como granota.

-La permanencia del Levante el año pasado guardó un momentazo de Bardhi, el de Bilbao. Ya toca...

-Bueno, el gol llegará en el momento justo, yo no lo estoy pensando en eso todo el tiempo. Lo primero es el equipo y estoy concentrado en eso. Este año hemos marcado más goles que el pasado y hemos estado bien a nivel ofensivo.

-Aunque fue ya casi intrascendente, ¿a qué le supo el del Rayo?

-Cada gol es bueno porque te da confianza. Yo vivo para el gol porque me gusta marcar.

-Se está hablando mucho del partido de Girona, ¿como lo está afrontando el vestuario?

-Contra Betis, Rayoy y Barça creo que hemos jugado bien. Ahora tenemos dos finales y hay que afrontaras igual. El equipo merece estar en Primera, pero el fútbol es así. Hemos perdido partidos por el VAR, los árbitros y todo eso, pero ahora tenemos que sumar esos puntos.

-¿Hay el sentimiento de que sin los errores arbitrales ya habrían conseguido el objetivo?

-Eso es pasado y creo que ninguno está pensando ya en eso. Pero cuando repasas la temporada, ves que podríamos tener muchos puntos y no estar ahora pensando que necesitamos tres más. Pero estamos en esta situación y ahora hay que pensar en ganar al Girona.

-Paco López ha cambiado en las últimas jornadas el sistema, ¿con cuál se sienten más a gusto?

-El sistema sólo es para que cada jugador sepa dónde hay que estar, lo importante es cómo se siente el equipo. En estos últimos partidos hemos jugado bien con cuatro atrás, pero el sistema no es el problema, sino que algunas veces las cosas no salen bien o que el contrincante no te deja hacer lo que quieres. Estamos en una Liga muy dura.

-¿Cuál es la clave del domingo?

-Tenemos que estar tranquilos, su situación es peor que la nuestra. Ellos tendrán prisa por ganar y creo que van a cometer errores. Hay que aprovechar eso. Necesitamos pensar más en nosotros porque cada partido en que entramos como el Levante juega, siempre hemos ganado.

-¿Sería un error pensar en que el empate le vale al Levante?

-Hemos entrenado como cada semana. No pensamos en un empate, es una final y todos sabemos de la importancia del partido. Hay que salir y dar todo lo que podemos.

-Tras casi dos años en el Levante, ¿cómo cree que ha evolucionado?

-Estoy muy feliz porque creo que he mejorado en muchas cosas. El primer año es más de euforia, en el segundo he progresado en que antes sufría bajones físicos que ahora ya no tengo.

-¿Estará Enis Bardhi el año que viene en el Levante?

-Sí, creo que sí. Estoy muy contento aquí. Ahora mismo es como mi segunda casa.

-Usted es musulmán y están en pleno Ramadán, ¿cómo lo lleva?

-Bueno, no podemos comer desde que despunta el día hasta las 9 de la noche. Por ahora lo llevo muy bien, no he tenido ningún problema entrenando. En el partido contra el Girona no lo voy a hacer porque es muy importante y necesito más fuerza. Luego puedes recuperarlo.

-¿Cómo vive el Ramadán y qué significa para usted?

-Pues al final del día, cuando comes, te sientes feliz. Cuando sientes hambre, piensas en toda la gente que no tiene para comprar comida. Además, es bueno para tu cuerpo porque en un mes lo limpias de todo lo que has comido mal durante el año. Hay musulmanes que no lo hacen, pero para mí es bueno, me siento feliz.

-¿Tiene un protocolo marcado para lanzar las faltas?

-No suelo comentar sobre eso, pero bueno... Siempre pongo el balón, miro al portero y doy cuatro pasos atrás, cinco si estoy lejos de la portería. Abro las piernas para equilibrarlas con el balón, chuto, y si entra... ¡lo celebramos!

-Últimamente le han quitado más de una falta...

-Sí, hay gente como Campaña, Jason y Rochina que lanza bien. No quiero sentir que pienso sólo en mí. El equipo tiene mucha calidad.

-¿Qué pensó cuando se le comparó a Messi en efectividad en los lanzamientos de falta?

-Que te comparen con él da ánimo para trabajar y seguir mejorando.