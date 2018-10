«Empezamos a ser referentes para las niñas» Corredera conduce el balón durante el partido contra el Betis. / levante ud «El fútbol masculino está en unos niveles desorbitados. No creo que nunca lleguemos ahí, pero tampoco quiero» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 22 octubre 2018, 00:25

Marta Corredera fue de las primeras jugadoras del nuevo Levante que habló de títulos el día de su presentación. «Si te acomodas no vienes aquí. Ivana, Claudia, Sonia, yo misma... queremos escribir nuestro nombre en la historia del fútbol femenino español y eso pasa por ganar campeonatos, no nos vamos a engañar», subraya. Tras su etapa en el Arsenal y en el Atlético, no esconde su ambición: «Del segundo nadie se acuerda. Nosotras queremos poner el Levante donde merece».

-Este verano, conforme iban cayendo los fichajes, los entendidos en fútbol femenino eran unánimes al afirmar que el Levante estaba haciendo un equipazo...

-También hay que se realistas: no podemos ser el mejor equipo de España de inmediato, imposible pasar de cero a todo. Vamos a intentarlo compitiendo y trabajando cada día. Si hacemos eso, los resultados vendrán. Obviamente no será fácil porque somos muchas incorporaciones y encajar las piezas tendrá su proceso, pero por sacrificio nadie nos va a superar.

-¿Qué fue lo que pesó a la hora de venir al Levante?

-Creo que fue más las ganas de afrontar un nuevo reto personal. Me fui a Inglaterra y luego al Atleti. Viví allí dos años muy intensos y bonitos, pero sentía que necesitaba un cambio. El del Levante es de los desafíos más bonitos que he asumido en mi carrera.

-¿Tenía claro que su siguiente destino sería en España?

-Había opciones de ir fuera, pero la liga española me gusta mucho y tengo aquí a mi familia. La experiencia en el extranjero ya la he vivido, pero quería quedarme porque la liga está creciendo mucho y los clubes están apostando bastante por el fútbol femenino. Estamos viviendo una época de mejora que para mí es bonita. Llevo muchos años en la élite y ver esos cambios y contribuir a ellos me apetecía mucho.

-Ahora tiene 27 años, recordará las ligas en las que el Levante era claro dominador. El nivel ha cambiado muchísimo...

-Cuando yo era pequeña las referentes no existían, no nos vayamos a engañar. Con 12 o 13 años empecé a ver fútbol femenino porque fui al Sabadell, que entonces estaba en Primera y le peleó títulos al súper Levante. Pero hasta entonces veíamos partidos masculinos porque la visibilización no era tanta como la de ahora. Nosotras empezamos a ser referentes para muchas niñas.

-Pero es cierto que la liga no era tan atractiva como ahora...

-Obviamente no. Y ahora tenemos más tirón. Los medios nos siguen gracias a nuestros logros y no como antes, que aún ocurre, que se apuntaban por algún hecho morboso o noticia que no era deportiva. Ahora cada vez nos apoyan más, entienden que somos deportistas y no otra cosa y gracias a eso somos referentes.

-Ir al Mundial antes era un hito y ahora, una obligación. ¿Es bueno que haya presión?

-Sí. Cuando se acostumbra a la gente a cierto nivel es complicado hacerles entender que a veces se da un paso atrás. Puedes tener un mal resultado, ocurre en cualquier modalidad y tanto en el deporte masculino como en el femenino. Cuando ganas tienes esa presión pero somos humanos.

-Las selecciones inferiores auguran éxitos...

-Sí es verdad que tenemos muy buenas generaciones abajo porque las niñas cada vez vienen mejor preparadas. Ahora en los clubes se trabaja mucho, tienen una filosofía y ahí están los resultados. Las que empezamos hace una década debutamos en la élite con 14 o 15 años y en la vida habíamos trabajado una base técnica o táctica. Hay que seguir en esa línea para que la selección absoluta tenga un futuro importante.

-Sin embargo, usted dijo en su presentación: 'Tengo claro que del fútbol no voy a vivir'. ¿Cuánto queda para que una referente no deba afirmar eso?

-Es muy complicado porque se da una situación de la que muchas veces he hablado: que el fútbol masculino lo eclipsa todo. Pero no sólo a nosotras, también a otros deportes como el balonmano, el baloncesto o el waterpolo. Creo que está a unos niveles desorbitados a los que pienso que nunca vamos a llegar y, sinceramente, tampoco quiero. Yo lo que pido es que se nos trate bien entre comillas, que tengamos unas instalaciones decentes. No puede ser que futbolistas de Primera se tiren ocho horas en un autobús para jugar al día siguiente. Para mí es primordial que los clubes cuiden a las jugadoras, que ellas son las que van a hacer que el fútbol femenino siga creciendo. El dinero ya llegará, tiene que ocurrir tarde o temprano si continúa en progresión.

-Un tuitero espetó hace algunas semanas a la bética Ana Romero que a él no le interesaban los y las futbolistas, sino los médicos, ingenieros o matemáticos. Ella le respondió: 'Pues muchas gracias porque también soy médico'. En general tienen claro que tienen que formarse...

-Obviamente. La gente piensa que somos incompetentes y al revés, estamos más formadas que cualquiera. No sólo dedicamos el 90% de nuestro tiempo al deporte, el 10% restante lo empleamos a mejorar como personas y a estudiar.

-¿Usted qué estudió?

-Soy maestra de Primaria. Pero no es sólo eso. Si demandamos un cambio, esto pasa por formarnos también en el ámbito deportivo. Nosotras debemos ser las primeras que cambiemos esto, que demos un paso adelante, que haya más entrenadoras o directoras deportivas. Somos las que hemos vivido lo peor de este deporte y hemos picado piedra para que las futuras generaciones estén mejor.

-¿Cuánto tiempo cree que estará en el Levante hasta que sienta que debe afrontar otro reto?

-Si te estancas no tiene sentido continuar, pero si estoy bien y el Levante sigue apostando, espero permanecer aquí mucho tiempo.