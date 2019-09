«La emoción me impide hablar del arbitraje» Paco López da indicaciones desde la banda. / jesús signes «Este año se estaban dando por válidas determinadas jugadas tan justas y milimétricas», apunta el de Silla sobre el gol anulado a Roger Paco López Entrenador Levante UD SARA LÉRIDA Lunes, 30 septiembre 2019, 00:37

valencia. Paco López vivió anoche un partido de luces y sombras. El técnico del Levante vio como su equipo lideraba el encuentro al descanso pese al gol anulado a Roger y en la segunda mitad perdía su ventaja repentinamente y se quedaba con diez jugadores tras la expulsión de Hernani. El entrenador mostró su descontento con la actuación arbitral y aseguró en rueda de prensa que «hay que saber en qué emoción está cada uno y yo en la emoción que estoy me impide hablar de eso».

Paco López aseguró que fue una lástima la expulsión de Hernani ya que «el equipo empezaba a reviscolar». «La verdad es que hemos hecho méritos suficientes para ganar el partido», explicó el técnico. Y añadió: «El primer tiempo ha sido buenísimo, el mejor de lo que llevamos de temporada, hemos generado mucho por fuera que era lo que pretendíamos, sacando a Morales y Hernani y la pena es no estar acertados en los últimos metros». «Hay que mejorar sobretodo ese inicio de la segunda parte», explicó Paco López sobre la salida de los jugadores tras el descanso. «El camino que llevamos es correcto y a seguir avanzando», sentenció. Sobre el fuera de juego que anulaba el gol de Roger, el de Silla explicó que no se había parado a mirar las líneas pero que su sensación era que «este año se estaban dando por válidas determinadas jugadas que son tan justas y milimétricas» aunque reconoció que no sabía qué criterios seguían los árbitros al respecto.

Paco López valoró la intensidad del equipo en la primera mitad y las ocasiones de gol que crearon pese a jugar con uno menos: «Hoy precisamente el equipo con uno menos ha terminado creando situaciones de gol y no renunciando a atacar. Es verdad que hay que mejorar los inicios en la segunda parte y tratar de mantener el equilibrio».