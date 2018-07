Emilio Vega: «Semedo está muy fuerte, ha jugado algún partido en la cárcel»

valencia. Rubén Semedo fue presentado el viernes como nuevo jugador del Huesca, en su estreno en Primera, tan sólo una semana después de salir de prisión. El director deportivo del conjunto oscense, Emilio Vega, se mostró muy descriptivo en declaraciones a la Cadena SER a la hora de valorar el estado de forma del futbolista: «Semedo está muy fuerte físicamente, sin agujetas, incluso ha jugado algún partido en la cárcel». El dirigente aseguró que su club no se dejará influenciar por el episodio judicial que ha marcado al futbolista. «No se va a hacer ningún tipo de seguimiento de la vida extradeportiva de Semedo. No vamos a poner a nadie detrás de ningún jugador», zanjó antes de ser cauto con respecto a una futura condena: «No somos jueces. No quiero hablar de hipótesis, pero somos un club serio. ¿Si existe una cláusula liberatoria para el Huesca si Semedo es condenado? No lo puedo desvelar, pero hay un régimen interno».