Elgezabal trata de recuperar su lugar

Durante unas temporadas, el Levante UD ha estado privado de aquellos que se denominan referentes defensivos. No los hubo durante el tramo final de ... la anterior etapa en primera división y tampoco durante casi la totalidad del trienio en forma de travesía por la categoría de plata. Tan sólo Sergio Postigo, mientras los problemas físicos le respetaron, es lo más parecido con lo que contó el club granota últimamente, ya que Rubén Vezo y Óscar Duarte tuvieron más sombras que luces y es imposible de disfrazar tal hecho. Sin embargo, la pasada campaña la llegada de Unai Elgezabal permitió rememorar esos viejos y agradables tiempos y ahora, tras un intento de asentamiento algo irregular en la cúspide, trata de recuperar el lugar que le pertenece.

A sus 32 años, el de Barakaldo afronta su primer curso en la élite sabiendo que debe mejorar sus prestaciones. No elude esta realidad. Él mismo hace autocrítica internamente y sabe que ha de dar varios pasos adelante. Julián Calero ya le dio un toque de atención semanas atrás, relegándole a la suplencia. Porque a pesar de ser uno de sus ojitos derechos de la plantilla, por lo que supone también a nivel de vestuario y en ese nuevo rol de capitán, que ya ejerció durante el ascenso sin poseer el brazalete, el nivel de competencia aumenta y Elgezabal había quedado señalado en distintas acciones y puesto en el punto de mira por un rendimiento menor.

Sin embargo, tras varias jornadas de reflexión y porque el calendario se aprieta, el zaguero vasco vuelve a ocupar la primera plana, además por distintos motivos. La jornada en Son Moix del ya pasado 26 de octubre fue la elegida para que volviera a ser uno de los once jugadores vestidos de azulgrana en competir de inicio. Estuvo a la altura. El hecho de que en la Copa del Rey fuera también titular podía dar a pensar que se le relegara al banquillo en la siguiente cita del Ciutat, algo que no sucedió. Para más inri, en Orihuela fue el comodín escogido por el técnico para desempeñarse como centrocampista de corte defensivo, en una función que ya había desempeñado en alguna ocasión en El Plantío, y dar a Kervin Arriaga el descanso que precisaba. Una noche que no olvidará ya que, tras mucho buscarlo, por primera vez celebraba un gol.

Para Elgezabal, focalizado como el resto del equipo en plasmar mejores números en la competición liguera, fue un hecho más secundario, pero sí celebrado. Era su aparición 49. La efeméride del medio centenar de partidos oficiales la vivió ante el Celta, yendo de menos a más y disipando las dudas del tramo inicial del encuentro. En inferioridad numérica, él y Matías Moreno se hicieron fuertes atrás, aunque cumplido el tiempo reglamentario Miguel Román endosó el gol que dictó sentencia para los celestes.

Mientras Elgezabal, en su medida y sin alcanzar el cénit que sí pudo plasmar meses atrás, experimenta esa progresión positiva, al Levante todavía le queda mucho por prosperar en esas labores defensivas. Si bien el bloque no genera debate con los registros ofensivos, no logra echar el cerrojo atrás. Por sistema, modelo o los acores en escena, son 20 dianas encajadas. Empatado con el Valencia, son el segundo equipo más goleado. De momento, el argentino Matías Moreno parece el central más afianzado. Elgezabal quiere seguir como su acompañante, pero Dela aprieta muy fuerte, Matturro comienza a irrumpir y Cabello es el último en discordia. No puede permitirse relajaciones ni vaguadas que condiciones individual y colectivamente.