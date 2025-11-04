Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elgezabal, a la conclusión de un partido en el Ciutat de Valencia. Adolfo Benetó

Elgezabal trata de recuperar su lugar

El central vasco cumple 50 partidos con el Levante, después de volver a la titularidad y de anotar su primer gol tras unas semanas puesto en el punto de mira

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Durante unas temporadas, el Levante UD ha estado privado de aquellos que se denominan referentes defensivos. No los hubo durante el tramo final de ... la anterior etapa en primera división y tampoco durante casi la totalidad del trienio en forma de travesía por la categoría de plata. Tan sólo Sergio Postigo, mientras los problemas físicos le respetaron, es lo más parecido con lo que contó el club granota últimamente, ya que Rubén Vezo y Óscar Duarte tuvieron más sombras que luces y es imposible de disfrazar tal hecho. Sin embargo, la pasada campaña la llegada de Unai Elgezabal permitió rememorar esos viejos y agradables tiempos y ahora, tras un intento de asentamiento algo irregular en la cúspide, trata de recuperar el lugar que le pertenece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

