Elgezabal estará con la selección de Euskadi para disputar el partido amistoso ante Palestina

La selección de Euskadi afronta un partido amistoso ante Palestina el viernes 15 de noviembre, y uno de los zagueros del Levante Unión Deportiva ha ... sido citado para el encuentro. Hablamos de Unai Elgezabal, uno de los jugadores que consiguió el ascenso con el conjunto granota la temporada pasada y que fue y es una pieza indispensable para Julián Calero.

Su rendimiento esta temporada ha hecho que Jagoba Arrasate lo convoque para el duelo ante la selección Palestina, tras nueve partidos en la temporada donde ha jugado los noventa minutos, y también luego de destapar su faceta de atacante con un gol y una asistencia ante el Orihuela en la Copa del Rey.

La selección de Euskal Herria

No es el primer partido que disputa esta selección. El último choque fue en marzo de 2024 ante Uruguay, donde sorprendentemente consiguieron rascar un empate. Todos estos encuentros son amistosos, ya que no tienen ningún tipo de autorización ni por parte de la FIFA ni de la UEFA para disputar partidos oficiales. Además, se suelen jugar en el momento del parón de selecciones.

Ya han sido varias las imágenes en partidos recientes donde se han podido ver tifos de la afición del Athletic Club de Bilbao apoyando la causa del pueblo palestino. Es por ello que ha sido la nación seleccionada con la que librar el choque, siendo esta una forma de rendir tributo a todo lo que ha estado pasando allí en las últimas semanas y meses.