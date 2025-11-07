Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elgezabal, a la conclusión de un partido en el Ciutat de Valencia Adolfo Benetó

Elgezabal estará con la selección de Euskadi para disputar el partido amistoso ante Palestina

El encuentro se jugará el viernes 15 de noviembre a las 20:30 en San Mamés

Adrián Cambra

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

La selección de Euskadi afronta un partido amistoso ante Palestina el viernes 15 de noviembre, y uno de los zagueros del Levante Unión Deportiva ha ... sido citado para el encuentro. Hablamos de Unai Elgezabal, uno de los jugadores que consiguió el ascenso con el conjunto granota la temporada pasada y que fue y es una pieza indispensable para Julián Calero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

