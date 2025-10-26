Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong anota el primer gol y adelanta al Levante en Mallorca

LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Mallorca

14:00h.

0

-

1

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 47

  • Karl Edouard Blaise Etta Eyong (21')

MLL

LEV

Tarjeta amarilla Min 26'

Sergi Darder ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 21'

Gol de Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Partido entre el Mallorca y Levante en Son Moix. LUD

En directo, RCD Mallorca - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en Son Moix

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:34

14:48

0-1 | Minuto 45

Pablo Martínez prueba a Leo Román desde larga distancia, pero no llega a sorprender al meta balear. Se añaden cuatro minutos de tiempo de descuento.

14:46

0-1 | Minuto 44

Manu Sánchez se muestra poco incisivo para despejar un balón en el área, lo recupera Mateo Joseph y fuerza a Ryan a despejar a córner.

14:41

0-1 | Minuto 39

Nueva aproximación con mucho peligro para el Mallorca. Repite Darder, esta vez con un chut excesivamente cruzado.

14:38

0-1 | Minuto 35

Susto para el Levante. En un intento de despeje de Kervin Arriaga lo envió directamente hacia atrás. Ryan estuvo atento para atrapar el esférico.

14:33

0-1 | Minuto 30

Perdona ahora Darder. Recibió el mediocentro local en una posición escorada a la izquierda, pero le impartió mucha potencia a su disparo y concluyó muy elevado.

14:31

0-1 | Minuto 29

Ocasión clarísima para Etta Eyong. Armó el contragolpe el Levante después de una salvada de Ryan ante Muriqi. El delantero del Levante recibió un pase filtrado pero finalizó muy alto.

14:29

0-1 | Minuto 26

El gol de Etta Eyong es el quinto del delantero con la zamarra del equipo valenciano. La acción ha hecho despertar a los dos conjuntos en Son Moix.

14:24

0-1 | Minuto 21

Gooooooooooooool de Etta Eyong. Anota el pichichi granota favorecido de un rechace tras un primer disparo de Koyalipou.

14:20

0-0 | Minuto 17

Partido muy trabado. La fuerte lluvia también pone en apuros a los futbolistas, que ven cómo hay zonas donde el balón circula con lentitud. No terminan de llegar las ocasiones.

14:11

0-0 | Minuto 8

Primeros minutos de estudio mutuo por parte de los dos equipos. El Mallorca incide más en campo rival. Se duele ahora Etta Eyong tras un golpe en la zona de la cabeza.

14:02

0-0 | Minuto 1

Arranca el partido entre Mallorca y Levante bajo una intensa lluvia.

13:49

Novedades en el Levante

Jornada de sorpresas por parte de Julián Calero, que se decanta por Elgezabal, Víctor García y Pablo Martínez. Remplazan a Dela, Brugui y un Carlos Álvarez todavía sin estar al 100% por un esguince de tobillo. Koyalipou también ocupa el lugar de un Iván Romero que sufrió un golpe.

13:45

Declaraciones previas

Julián Calero, para los micrófonos de Movistar LaLiga: «Un equipo que quiere mantenerse debe dejar más veces la portería a cero. Aún estamos adaptándonos. También es una estadística mentirosa ya que hemos jugado contra el Real Madrid y Barcelona. La realidad es que tenemos que mejorar en esa faceta y equilibrar los goles para ser más competitivos»

13:44

Declaraciones previas

Julián Calero, para los micrófonos de Movistar LaLiga: «Los años que tenemos son los que nos quedan por vivir. Espero disfrutar de esa filosofía. Vamos a intentar hacer un buen partido. Ha salido un día lluvioso. Tenemos algunas bajas complicadas y vamos a hacer cosas bien que nos acerquen a la victoria. Iván Romero no va a poder participar y Carlos ´si nos podría echar una mano, pero estando así el campo es difícil. Se unen las bajas de Oriol Rey y Pampín, son momentos de la temporada.»

13:40

Alineaciones confirmadas

Y esta es la alineación que presenta el Mallorca

13:39

Alineaciones confirmadas

Esta es la alineación con la que sale a competir el Levante UD

13:38

Bienvenidos

Buenas tardes. Encantado de saludaros un domingo más desde Las Provincias para contaros en vivo la 10ª jornada de liga. A partir de las 14:00 horas se inicia el partido que afronta el Levante UD en Son Moix contra el Mallorca.

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

4-2-3-1

Alineación

Leo Román

portero

Pablo Maffeo

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Johan Mojica

defensa

Manu Morlanes

centrocampista

Samuel de Almeida Costa

centrocampista

Mateo Joseph

centrocampista

Sergi Darder

centrocampista

Jan Virgili

centrocampista

Vedat Muriqi

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Víctor García

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Goduine Koyalipou

Delantero

Estadísticas

68,8%

LEV

MLL

31,2%

LEV

LEV

0 Goles 1
2 Remates a puerta 2
5 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 4

En directo, RCD Mallorca - Levante UD

En directo, RCD Mallorca - Levante UD