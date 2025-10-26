En directo, RCD Mallorca - Levante UD

13:44

Declaraciones previas

Julián Calero, para los micrófonos de Movistar LaLiga: «Los años que tenemos son los que nos quedan por vivir. Espero disfrutar de esa filosofía. Vamos a intentar hacer un buen partido. Ha salido un día lluvioso. Tenemos algunas bajas complicadas y vamos a hacer cosas bien que nos acerquen a la victoria. Iván Romero no va a poder participar y Carlos ´si nos podría echar una mano, pero estando así el campo es difícil. Se unen las bajas de Oriol Rey y Pampín, son momentos de la temporada.»