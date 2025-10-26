En directo, RCD Mallorca - Levante UD

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
Mallorca
14:00h.
0
-
1
Levante
Min. 47
Karl Edouard Blaise Etta Eyong (21')
MLL
LEV
Tarjeta amarilla Min 26'
Sergi Darder ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 21'
Gol de Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Valencia
Domingo, 26 de octubre 2025, 13:34
14:48
Pablo Martínez prueba a Leo Román desde larga distancia, pero no llega a sorprender al meta balear. Se añaden cuatro minutos de tiempo de descuento.
14:46
Manu Sánchez se muestra poco incisivo para despejar un balón en el área, lo recupera Mateo Joseph y fuerza a Ryan a despejar a córner.
14:41
Nueva aproximación con mucho peligro para el Mallorca. Repite Darder, esta vez con un chut excesivamente cruzado.
14:38
Susto para el Levante. En un intento de despeje de Kervin Arriaga lo envió directamente hacia atrás. Ryan estuvo atento para atrapar el esférico.
14:33
Perdona ahora Darder. Recibió el mediocentro local en una posición escorada a la izquierda, pero le impartió mucha potencia a su disparo y concluyó muy elevado.
14:31
Ocasión clarísima para Etta Eyong. Armó el contragolpe el Levante después de una salvada de Ryan ante Muriqi. El delantero del Levante recibió un pase filtrado pero finalizó muy alto.
14:29
El gol de Etta Eyong es el quinto del delantero con la zamarra del equipo valenciano. La acción ha hecho despertar a los dos conjuntos en Son Moix.
14:24
Gooooooooooooool de Etta Eyong. Anota el pichichi granota favorecido de un rechace tras un primer disparo de Koyalipou.
14:20
Partido muy trabado. La fuerte lluvia también pone en apuros a los futbolistas, que ven cómo hay zonas donde el balón circula con lentitud. No terminan de llegar las ocasiones.
14:11
Primeros minutos de estudio mutuo por parte de los dos equipos. El Mallorca incide más en campo rival. Se duele ahora Etta Eyong tras un golpe en la zona de la cabeza.
14:02
Arranca el partido entre Mallorca y Levante bajo una intensa lluvia.
13:49
Jornada de sorpresas por parte de Julián Calero, que se decanta por Elgezabal, Víctor García y Pablo Martínez. Remplazan a Dela, Brugui y un Carlos Álvarez todavía sin estar al 100% por un esguince de tobillo. Koyalipou también ocupa el lugar de un Iván Romero que sufrió un golpe.
13:45
Julián Calero, para los micrófonos de Movistar LaLiga: «Un equipo que quiere mantenerse debe dejar más veces la portería a cero. Aún estamos adaptándonos. También es una estadística mentirosa ya que hemos jugado contra el Real Madrid y Barcelona. La realidad es que tenemos que mejorar en esa faceta y equilibrar los goles para ser más competitivos»
13:44
Julián Calero, para los micrófonos de Movistar LaLiga: «Los años que tenemos son los que nos quedan por vivir. Espero disfrutar de esa filosofía. Vamos a intentar hacer un buen partido. Ha salido un día lluvioso. Tenemos algunas bajas complicadas y vamos a hacer cosas bien que nos acerquen a la victoria. Iván Romero no va a poder participar y Carlos ´si nos podría echar una mano, pero estando así el campo es difícil. Se unen las bajas de Oriol Rey y Pampín, son momentos de la temporada.»
13:40
Y esta es la alineación que presenta el Mallorca
ALINEACION DEL 𝐌𝐀𝐋𝐋𝐎𝐑𝐂𝐀 ❤️🔥 pic.twitter.com/3EaCkcrGVd— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 26, 2025
13:39
Esta es la alineación con la que sale a competir el Levante UD
⚔️ Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @RCD_Mallorca.#MallorcaLevanteUDpic.twitter.com/SAUugguHb6— Levante UD (@LevanteUD) October 26, 2025
13:38
Buenas tardes. Encantado de saludaros un domingo más desde Las Provincias para contaros en vivo la 10ª jornada de liga. A partir de las 14:00 horas se inicia el partido que afronta el Levante UD en Son Moix contra el Mallorca.
Jagoba Arrasate
4-2-3-1
Leo Román
portero
Pablo Maffeo
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Johan Mojica
defensa
Manu Morlanes
centrocampista
Samuel de Almeida Costa
centrocampista
Mateo Joseph
centrocampista
Sergi Darder
centrocampista
Jan Virgili
centrocampista
Vedat Muriqi
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Víctor García
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Goduine Koyalipou
Delantero
68,8%
MLL
31,2%
LEV
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|2
|5
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|9
|Asistencias
|2
|5
|Faltas cometidas
|4
|
