Dos versiones que funcionan

El Levante desplegó su capacidad de adaptación. Abrió el camino de la victoria aprovechando un primer acto de dominio. Coke Andújar, ese defensa con alma de delantero, fue decisivo como hace sólo dos semanas y marcó el 1-0. El segundo acto deparó otra versión de los granotas, que aplaudieron la decisión del VAR de anular un tanto del Valladolid. Eso sí, el veredicto arbitral se hizo de rogar. A partir de ahí, los de Paco López se encomendaron al contragolpe y apareció Roger Martí para poner la puntilla en el tiempo añadido.

Orriols volvió a disfrutar de un triunfo y los azulgrana ganan tranquilidad, situándose a seis puntos del descenso y a cinco de Europa. Un equipo con recursos.Las bajas en defensa no empujaron a Paco López a un cambio de sistema. El de Silla conservó un 3-5-2 ya asentado, aunque tuvo que recurrir a la polivalencia de Coke. El madrileño, lateral derecho de posición natural, actuó ayer como central acompañando a Róber y Cabaco. Sí sorprendió el técnico valenciano en la delantera, ya que sentó a Roger y apostó por Borja Mayoral.

El Levante empezó llevando el peso del partido. Después de cinco jornadas sin ganar, el equipo anhelaba una victoria reconfortante. Y más todavía cuando visita el Ciutat de València un rival directo como el Valladolid, que viajó sin su mejor hombre, Rubén Alcaraz, por sanción. Los granotas trataron de imponer su ley desde el pitido inicial y lo consiguieron. Con el centro del campo más exquisito posible, formado por Campaña, Rochina y Bardhi, los azulgrana movían el esférico con agilidad.

Durante el primer cuarto de hora, el Levante acarició el gol hasta en cuatro ocasiones. Los azulgrana se sentían cómodos y ponían al Valladolid contra las cuerdas, sobre todo merced a un Morales especialmente fresco. El madrileño recuperó su mejor versión para convertirse en el gran quebradero de cabeza para la zaga blanquivioleta. Sólo habían transcurrido siete minutos cuando Jason se encontró un balón muerto en el área tras un centro de Rochina, pero su lanzamiento se marchó demasiado alto.Entonces Morales fabricó dos sensacionales jugadas que no obtuvieron recompensa. Primero quebró a Kiko Olivas con una finta y colgó el esférico, pero Jason no llegó a rematar por unos centímetros. Inmediatamente después, el Comandante pisó el acelerador y Mayoral no acertó en el disparo. Lástima. El Levante estaba desatado y delantero de Parla desperdiciaba una nueva oportunidad. La más clara hasta el momento. Solo ante Masip, cabeceó desviado tras un preciso centro de Toño.

El primer disparo del Valladolid entre los tres palos llegó en el minuto 18 con un tímido lanzamiento del exgranota Míchel Herrero desde fuera del área. A partir de ahí, el conjunto blanquivioleta trató de estirarse, pero sin éxito. El Levante recuperó pronto la batuta, deleitando con las asociaciones entre sus futbolistas de segunda línea. Los de Paco López, bien plantados, hilvanaban numerosos acercamientos. Faltaba la culminación. Hasta que apareció él: Coke. El madrileño volvió a vestirse de delantero para dar aire a los suyos. El defensa voló llegando desde atrás para adelantarse a Olivas, Calero y Ünal y, con la testa, mandar el cuero al fondo de la red. Era el minuto 42 y el Levante daba un golpe determinante.

Aunque la grada no se iba a librar de un susto antes del descanso. En la siguiente acción a la diana de Coke, los de Sergio González tuvieron en sus pies el empate. Sin embargo, la definición de Ünal representó la carestía anotadora del Valladolid, el equipo menos goleador de Primera División. El turco, quien tuvo un paso fugaz por el Levante la temporada pasada, perdonó solo ante Oier. Con tres dianas, se alza como el principal artillero blanquivioleta. La reanudación del juego también resultó más convulsa de lo esperado. El videomarcador señalaba el minuto 48 cuando Óscar Plano recogió un rechace de Cabaco después de un balón parado y marcó. Pero se encendieron las alarmas en la cabina del VAR, donde analizaron exhaustivamente cada repetición mientras los jugadores de ambos equipos debatían intensamente sobre el césped. La espera se hizo larga. Mucho. Casi cinco minutos transcurrieron hasta que el árbitro principal, Jaime Latre, se acercó al monitor para confirmar la anulación del gol por fuera de juego. En el momento del disparo, entre el barullo, Calero se encontraba en posición antirreglamentaria tapando la visión de Oier.

El guión del segundo acto fue muy distinto al del primero. El Valladolid, lejos de hundirse por la intervención del VAR, siguió buscando con ahínco la portería de Oier. El conjunto blanquivioleta apretaba y Levante se iba encerrando paulatinamente. No obstante, los de Paco López se aferraban a una de sus principales armas: el contragolpe. Con espacios, este equipo hace mucho daño.

El Levante resistía con ciertos apuros las ofensivas de un Valladolid volcado y, cada vez que recuperaba el cuero, se olía el 2-0. Los azulgrana explotaban su velocidad, aunque faltaba claridad en la finalización. Y tuvo que entrar Roger Martí para ponerla. El de Torrent sustituyó a Mayoral en el minuto 82 para sentenciar el encuentro. En su primera ocasión se topó con un providencial Olivas. En la segunda, no falló. Morales y Toño tejieron una rápida jugada de tiralíneas y el ariete valenciano firmó su noveno tanto de la temporada. Lo celebró con rabia, ya que había perdido la titularidad y llevaba un mes y medio sin marcar. Precisamente, el mismo tiempo que han permanecido los granotas sin ganar en Liga.