Sigue en directo el Levante-Osasuna aquí Los jugadores del Levante celebran uno de los goles ante el Madrid. / EFE Alineación: LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 21 septiembre 2019, 14:28

El Levante UD y el CA Osasuna se ven las caras por primera vez en el partido correspondiente a la jornada siete de LaLiga, en el Ciutat de València a las 18:30 horas.

Once del técnico granota, Paco López:

Once del entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate:

Sigue minuto a minuto el partido de LaLiga en lasprovincias.es.

LA PREVIA | El Ciutat de València tiene mucho que decir esta temporada

POR JAVIER GASCÓ. El Levante ha comenzado con buen pie la temporada. El Ciutat se ha convertido en el mejor aliado del cuadro granota, tras las dos victorias como local que lo colocan en la octava posición de la clasificación, alejado de los puestos más peligrosos de la tabla.

Aunque el curso es largo, la afición levantinista es consciente de que sacar los puntos en casa es vital en la pelea por permanecer en Primera División. Por ello, el club azulgrana tratará hoy de sumar el tercer triunfo consecutivo ante su afición, algo que no logra desde la temporada 2017-18, cuando sumó cinco victorias consecutivas en una recta final de competición para el recuerdo.

El conjunto armero llega al Ciutat de València en horas bajas y sin Sergi Enrich, pieza clave en el esquema de Mendilibar. No obstante, Paco López aseguró que el de esta tarde será un enfrentamiento muy complicado: «El Eibar sigue manteniendo el bloque. Durante las últimas temporadas siempre ha sido un rival muy duro y el hecho de la clasificación no me dice nada».

Para el duelo, el técnico de Silla dará descanso a un Nikola Vukcevic que había jugado casi todos los minutos y en su lugar podría debutar Radoja. También se quedaron fuera de la lista de convocados Duarte, Iván López y Toño, que verá el partido desde la grada por segunda semana consecutiva.

Tras la derrota del Bernabéu, a pesar del arreón final de los levantinistas, el conjunto azulgrana buscará volver a la senda del triunfo y prolongar la racha de ocho encuentros sin caer en su estadio. Para conseguirlo deberá de encontrar el equilibrio durante los 90 minutos. Los dos últimos partidos, en los que el Levante dejó mejor imagen en la segunda mitad, son la mejor evidencia de que todavía queda trabajo por hacer. «Sería malo si el equipo no tuviese un margen de mejora. Queremos seguir creciendo, ser mejores y ser ambiciosos», confesó Paco López en la conferencia de prensa previa al partido ante el Eibar.

La igualdad será la tónica dominante en un enfrentamiento en el que la presión de la afición granota será fundamental. Paco López así lo piensa: «Queremos que cada partido en el Ciutat sea mas de tres puntos. Es importante sentir a esos 20.000 y a veces es lo que te da en momentos de dificultad ese plus». El Ciutat, en su 50 aniversario, todavía tiene mucho que decir.