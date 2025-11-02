En directo, Levante UD - RC Celta de Vigo

Secciones
Redacción Deportes
Valencia
Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:02
13:12
El delantero catalán regresa a la alineación titular en lugar de Koyalipou, quien partió de inicio frente al Celta
13:10
Después de sus problemas de tobillo, el genio del Levante, Carlos Álvarez, regresa al equipo titular del Levante. Lo hace en detrimento de Pablo Martínez, quien cayó lesionado durante el partido de Copa del rey.
13:01
Claudio Giráldez, entrenador del Celta, ha apostado por estos futbolistas para saltar al césped del Ciutat de València.
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #LevanteCelta ⋄ #LALIGAEASPORTSpic.twitter.com/hCVFdWIjQJ— Celta (@RCCelta) November 2, 2025
12:58
Ya están confirmadas las alineaciones. Este es el once inicial elegido por Julián Calero para el partido contra el Celta, que arranca a las 14 horas en el Ciutat de València.
ALINEACIÓN | Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @RCCelta#LevanteUDCeltapic.twitter.com/QsDj7BHKEv— Levante UD (@LevanteUD) November 2, 2025
00:30
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Levante UD - RC Celta, partido que se disputa este mediodía en el Ciutat de València, a partir de las 14 horas.
00:30
NEXT MATCH— Levante UD (@LevanteUD) October 31, 2025
🆚️ @RCCelta
📅 2 de noviembre
🕑 14:00 horas
📍 Estadio Ciutat de València
⚽ #LevanteUDCeltapic.twitter.com/YuxK0yb3V1
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Víctor García
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Carlos Álvarez
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
0%
LEV
0%
CEL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
