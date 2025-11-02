Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia

LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Alejandro Quintero González

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

14:00h.

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo
[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

Matías Moreno, con el Levante. LUD

En directo, Levante UD - RC Celta de Vigo

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Ciutat de València

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:02

13:12

Brugui, la otra novedad

El delantero catalán regresa a la alineación titular en lugar de Koyalipou, quien partió de inicio frente al Celta

Enlace copiado

13:10

Vuelve Carlos Álvarez

Después de sus problemas de tobillo, el genio del Levante, Carlos Álvarez, regresa al equipo titular del Levante. Lo hace en detrimento de Pablo Martínez, quien cayó lesionado durante el partido de Copa del rey.

Enlace copiado

13:01

Once del Celta

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, ha apostado por estos futbolistas para saltar al césped del Ciutat de València.

Enlace copiado

12:58

Alineaciones confirmadas

Ya están confirmadas las alineaciones. Este es el once inicial elegido por Julián Calero para el partido contra el Celta, que arranca a las 14 horas en el Ciutat de València.

Enlace copiado

00:30

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Levante UD - RC Celta, partido que se disputa este mediodía en el Ciutat de València, a partir de las 14 horas.

Enlace copiado

00:30

Ver más

Alineación y estadísticas

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Víctor García

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Carlos Álvarez

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Estadísticas

0%

CEL

LEV

0%

CEL

CEL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Levante UD - RC Celta de Vigo

En directo, Levante UD - RC Celta de Vigo