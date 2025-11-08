Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

18:30h.

0

-

0

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 6

ATM

LEV

Dela, con el Levante. AFP

En directo, Atlético de Madrid - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Riyadh Air Metropolitano

Minuto a minuto

Adrián Cambra

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:20

18:36

0-0 | minuto 5

Centro al área de Pablo Barrios que ha rematado Sorloth, pero que no ha acabado en nada

18:32

Arranca el partido en el Metropolitano

18:29

Saltan los jugadores

Suena el himno del Atlético de Madrid y empiezan a saltar los protagonistas en el campo

18:29

Dentro del vestuario granota

La motivación en el vestuario del Levante choca completamente con el ambiente serio y frio que se vivía en el del Atlético de Madrid

18:15

Mateu Alemany, director de Fútbol profesional del Atlético de Madrid, en el micrófono de Movistar

«Los equipos de primera división siempre tienen buenos jugadores. El Levante tiene un muy buen registro de fuera de casa, pero estamos seguros de que vamos a ganar. El equipo está bien, estamos todos en una dinámica muy positiva. Siempre que hay mucho internacional es porque la plantilla funciona, así que estamos todos muy orgullosos».

18:10

Jose Luis Morales al habla

«La verdad que es una felicidad tremenda estar de nuevo con el Levante en primera división. En este estadio cumplí 100 partidos en primera división. Jugar en estos ambientes es una maravilla. Desde que comenzó la pretemporada sabíamos que iba a ser un año muy duro, pero tenemos un vestuario con hambre que quiere escalar en la categoría. Los rivales son muy competitivos y estamos hoy contra uno de los rivales más complicados del mundo. La temporada pasada jugué la mayoría de partidos. Este año toca asumir un rol diferente. Saber que hay compañeros que también están jugando muy bien. Uno siempre tiene la ilusión de ser titular, pero bueno. Hay que asumir que también se puede aportar de otras formas al equipo. Sean 15, como 10, como media hora, nosotros debemos ayudar al equipo. Esta veteranía hace que los jóvenes no se relajen, cuando ven a un veterano dándolo todo con los minutos de juego que tienes, eso hace que se vengan arriba».

18:01

Empiezan a calentar los jugadores

Los protagonistas del encuentro ya están realizando estiramientos. Cada vez queda menos para que la pelota empiece a rodar.

17:59

El Levante pasa a defensa de 5

Todo parece indicar que con la novedad de Dela el Levante va a plantear el partido con una línea defensiva formada por 5 jugadores

17:44

Un Metropolitano que no se le da mal al Levante en las últimas temporadas

Ambos equipos se han enfrentado un total de 39 veces a lo largo de sus respectivas historias, y aunque el balance es favorable hacia el equipo del Cholo, con 22 victorias, lo cierto es que en las últimas dos temporadas del Levante en primera, las visitas de los granotas al estadio colchonero no son muy bien recordadas por los aficionados del equipo de la capital. En la temporada 20/21, un gol en propia de Mario Hermoso y otro de Jorge De Frutos fueron suficientes para que el Levante diera la sorpresa y se llevara los tres puntos, y en la 21/22, a pesar del descenso del equipo, también pudieron vencer con un gol de Gonzalo Melero. En los dos encuentros, los granotas también lograron la portería a 0.

17:22

Alineaciones confirmadas

Y así saldrá el Atlético de Madrid

17:18

Alineaciones confirmadas

Este es el XI con el que sale el Levante

17:17

Bienvenida

¡Buenas tardes a todos! Soy Adrián Cambra, redactor de deportes de las provincias, y os doy la bienvenida al directo del partido que enfrenta al Levante con el Atlético de Madrid

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Roger Brugué

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Estadísticas

79,2%

LEV

ATM

20,8%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

