En directo, Atlético de Madrid - Levante UD

Jose Luis Morales al habla

«La verdad que es una felicidad tremenda estar de nuevo con el Levante en primera división. En este estadio cumplí 100 partidos en primera división. Jugar en estos ambientes es una maravilla. Desde que comenzó la pretemporada sabíamos que iba a ser un año muy duro, pero tenemos un vestuario con hambre que quiere escalar en la categoría. Los rivales son muy competitivos y estamos hoy contra uno de los rivales más complicados del mundo. La temporada pasada jugué la mayoría de partidos. Este año toca asumir un rol diferente. Saber que hay compañeros que también están jugando muy bien. Uno siempre tiene la ilusión de ser titular, pero bueno. Hay que asumir que también se puede aportar de otras formas al equipo. Sean 15, como 10, como media hora, nosotros debemos ayudar al equipo. Esta veteranía hace que los jóvenes no se relajen, cuando ven a un veterano dándolo todo con los minutos de juego que tienes, eso hace que se vengan arriba».