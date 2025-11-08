En directo, Atlético de Madrid - Levante UD

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Atlético
18:30h.
0
-
0
Levante
Min. 6
ATM
LEV
Adrián Cambra
Valencia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:20
18:36
Centro al área de Pablo Barrios que ha rematado Sorloth, pero que no ha acabado en nada
18:32
18:29
Suena el himno del Atlético de Madrid y empiezan a saltar los protagonistas en el campo
18:29
La motivación en el vestuario del Levante choca completamente con el ambiente serio y frio que se vivía en el del Atlético de Madrid
18:15
«Los equipos de primera división siempre tienen buenos jugadores. El Levante tiene un muy buen registro de fuera de casa, pero estamos seguros de que vamos a ganar. El equipo está bien, estamos todos en una dinámica muy positiva. Siempre que hay mucho internacional es porque la plantilla funciona, así que estamos todos muy orgullosos».
18:10
«La verdad que es una felicidad tremenda estar de nuevo con el Levante en primera división. En este estadio cumplí 100 partidos en primera división. Jugar en estos ambientes es una maravilla. Desde que comenzó la pretemporada sabíamos que iba a ser un año muy duro, pero tenemos un vestuario con hambre que quiere escalar en la categoría. Los rivales son muy competitivos y estamos hoy contra uno de los rivales más complicados del mundo. La temporada pasada jugué la mayoría de partidos. Este año toca asumir un rol diferente. Saber que hay compañeros que también están jugando muy bien. Uno siempre tiene la ilusión de ser titular, pero bueno. Hay que asumir que también se puede aportar de otras formas al equipo. Sean 15, como 10, como media hora, nosotros debemos ayudar al equipo. Esta veteranía hace que los jóvenes no se relajen, cuando ven a un veterano dándolo todo con los minutos de juego que tienes, eso hace que se vengan arriba».
18:01
Los protagonistas del encuentro ya están realizando estiramientos. Cada vez queda menos para que la pelota empiece a rodar.
17:59
Todo parece indicar que con la novedad de Dela el Levante va a plantear el partido con una línea defensiva formada por 5 jugadores
17:44
Ambos equipos se han enfrentado un total de 39 veces a lo largo de sus respectivas historias, y aunque el balance es favorable hacia el equipo del Cholo, con 22 victorias, lo cierto es que en las últimas dos temporadas del Levante en primera, las visitas de los granotas al estadio colchonero no son muy bien recordadas por los aficionados del equipo de la capital. En la temporada 20/21, un gol en propia de Mario Hermoso y otro de Jorge De Frutos fueron suficientes para que el Levante diera la sorpresa y se llevara los tres puntos, y en la 21/22, a pesar del descenso del equipo, también pudieron vencer con un gol de Gonzalo Melero. En los dos encuentros, los granotas también lograron la portería a 0.
17:22
Y así saldrá el Atlético de Madrid
La alineación del Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/onxscR4MkT— Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2025
17:18
Este es el XI con el que sale el Levante
ALINEACIÓN | Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @Atleti.#AtletiLevanteUDpic.twitter.com/5meZRGMZHY— Levante UD (@LevanteUD) November 8, 2025
17:17
¡Buenas tardes a todos! Soy Adrián Cambra, redactor de deportes de las provincias, y os doy la bienvenida al directo del partido que enfrenta al Levante con el Atlético de Madrid
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Roger Brugué
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
79,2%
ATM
20,8%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
