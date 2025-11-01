Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Espí celebra un gol del Levante en el partido de Copa del Rey. Adolfo Benetó

El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Carlos Espí anota un doblete tras gozar de la primera titularidad de la temporada | Etta Eyong no estará disponible a primeros de 2026 con motivo de la Copa África y el técnico deberá escoger entre Koyalipou o el valenciano

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:04

Goles, goles y más goles. Bendito problema para el Levante UD y más en el caso de Julián Calero, el responsable de seleccionar a ... los jugadores de materializar el premio de este deporte. Hasta la fecha, el plantel granota ha demostrado una alta capacidad anotadora. Lo hizo durante la pasada temporada, cuando competía en LaLiga Hypermotion, y lo vuelve a corroborar en esta campaña ya en la élite. Son 14 en liga, a la altura de los rivales de zona europea. Incluso en Copa del Rey estos goles se multiplicaron, con otros cuatro, con distintos protagonistas y avivando el debate para la competencia en la zona de atacantes.

