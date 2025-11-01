El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Goles, goles y más goles. Bendito problema para el Levante UD y más en el caso de Julián Calero, el responsable de seleccionar a ... los jugadores de materializar el premio de este deporte. Hasta la fecha, el plantel granota ha demostrado una alta capacidad anotadora. Lo hizo durante la pasada temporada, cuando competía en LaLiga Hypermotion, y lo vuelve a corroborar en esta campaña ya en la élite. Son 14 en liga, a la altura de los rivales de zona europea. Incluso en Copa del Rey estos goles se multiplicaron, con otros cuatro, con distintos protagonistas y avivando el debate para la competencia en la zona de atacantes.

Por el momento, no hay discusión alguna en que Etta Eyong e Iván Romero son los especialistas y los hombres de referencia. Cinco tantos (más uno en el Villarreal) contemplan al camerunés, la gran apuesta granota por la que Danvila hizo un importante desembolso económico de 3,8 millones de euros. No está decepcionando y ya lo sondean grandes potencias europeas, con el Barça como uno de los más interesados. Casi similar en cuanto a las prestaciones que establece el '9' de La Solana, que ha convertido cuatro dianas, aunque ahora permanecerá ausente con alta probabilidad hasta después del siguiente parón liguero.

Porque de cara al inicio de año, en enero, si no salta la sorpresa o algún contratiempo físico lo impide, Etta Eyong estará ausente alrededor de un mes. La disputa de la Copa África lastrará a los valencianos, ya que Camerún pretende contar con él. Por esto, habrá que solventar una complicada papeleta y sea entonces o ahora, con la lesión de Iván Romero, Calero tiene el dilema de a qué jugadores acudir y cuál debe ser el orden de prioridad.

Mientras, las hipotéticas alternativas más naturales pretenden reducir las diferencias con estos titulares. En la noche del jueves, al menos Carlos Espí siguió confirmando que en el promedio de minutos jugados y goles transformados es de los más destacados de la plantilla azulgrana. Con apenas 37 minutos disputados en Liga, el ariete de Tavernes de la Valldigna convirtió un par de goles en Copa. El segundo de ellos, el que dictó sentencia y facilitó la clasificación, con una gran resolución dentro del área en que se asentó el balón con un control de pecho y en su caída conectó una volea crucial para enviarlo al fondo de las mallas. «Para eso está Espí, para ponérmelo difícil en cada oportunidad que tiene», pronunció Calero al término del encuentro al ser preguntado por el jugador. Un trabajo exhaustivo el que vienen realizando desde el cuerpo técnico con el joven atacante de 19 años. «Hemos dado el cambio a un chaval de juvenil a jugador profesional. Le hemos cambiado los hábitos de deportista a futbolista profesional. Hemos cambiado su peso y preparado un cuerpo de atleta, que no se consigue en tres meses. Le damos un cambio a su agilidad que, por su corpulencia, le cuesta más. Pero la gente sólo ve si juega o no de inicio, no ve todo el trabajo detrás del cuerpo técnico para Espí», complementó en la comparecencia previa a enfrentarse al Celta de Vigo.

Sobre la base, Goduine Koyalipou es el que parte con el rol de teórico tercer delantero. Incluso con su fichaje y hasta la llegada de Etta Eyong, se le atribuía la vitola para desempeñar la labor de nueve referencial del Levante en Primera División. Pero el centroafricano todavía no carbura. En estos primeros meses en Orriols, sus prestaciones están alejadas de lo que se presuponía. Apenas un gol transformado, en casa del Girona, y actuaciones individuales que siguen despertando dudas generalizadas al no terminar de encajar en los esquemas, como muestra de lo visto en Orihuela. Roger Brugué, que ha sido relegado más a la banda, y Morales, con una presencia más testimonial en las alineaciones, serían otros comodines cara al futuro o en situaciones de urgencia.