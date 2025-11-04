Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, en el último partido en el Ciutat de Valencia. EP

El descubridor de Etta Eyong

El actual delantero del Levante es una de las grandes sensaciones de LaLiga, pero tiene en Alberto Cifuentes al hombre que lanzó su carrera en el Cádiz con un cambio de posición

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

El levantinismo ha encontrado en la figura de Etta Eyong a su último ídolo por excelencia, con permiso de un Carlos Álvarez que sigue siendo ... determinante también en primera división. Son cinco goles en ocho partidos defendiendo la zamarra azulgrana, a un promedio por encima de un tanto cada dos jornadas. En el último volvió a rondarlo, con un penalti desaprovechado que estrelló contra la madera y una tijereta que el guardameta Radu logró desviar a córner. Pero para llegar hasta aquí, todo tiene un comienzo. Y Etta Eyong puede estar muy agradecido a Alberto Cifuentes, quien fue su descubridor y supo potenciar su fútbol.

