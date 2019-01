Una defensa limitada para reencontrarse con el triunfo Tito Blanco y Paco López charlan en el Ciutat antes de arrancar el entrenamiento. / manuel molines El conjunto azulgrana, que lleva cinco jornadas sin ganar, podría variar su sistema por las bajasPaco López admite su interés por el fichaje de un central: «Urgencia no hay, pero sí puede ser una necesidad a estas alturas» ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 20 enero 2019, 00:08

valencia. La visita al estadio José Zorrilla en la primera vuelta marcó un punto de inflexión. El Levante cayó por 2-1 y, tras el partido, Paco López decidió cambiar el sistema para resolver los problemas defensivos. Los granotas se reencuentran hoy con el Valladolid con el objetivo de romper la dinámica de cinco jornadas sin ganar. Y precisamente, el técnico valenciano sopesa abandonar el 3-5-2 implantado después de aquel duelo con el Pucela. El de Silla esconde sus cartas. No obstante, en caso de producirse un cambio táctico, sería forzoso, ya que las bajas se han acumulado en el eje de la zaga. Sin Chema ni Postigo, el entrenador azulgrana sólo dispone de Cabaco y Róber. El fichaje de un central en el mercado invernal resulta cada vez más necesario.

Paco López debe decidir si conserva la línea de tres centrales utilizando un futbolista fuera de su puesto natural o regresar al clásico 4-4-2. «Tenemos las dos opciones», admitió el técnico después del entrenamiento de ayer. Los candidatos a desplazarse al eje de la defensa están claros: «Coke y Vukcevic perfectamente pueden ocupar esa posición si decidiéramos jugar con tres».

Coke Andújar se alza como el mejor colocado, ya que en los tres últimos partidos ha acabado actuando en el centro de la zaga. Lo hizo frente al Atlético y en los dos choques de la eliminatoria copera ante el Barcelona. Todo apunta a que Vukcevic actuará como mediocentro defensivo.

Para cubrirse las espaldas, Paco López ha echado mano del filial. Y es que ha incluido en la convocatoria a Fran Manzanara, del Atlético Levante. El manchego, quien debutó con el primer equipo en el partido de Copa celebrado en Huesca, puede desenvolverse como mediocentro o central. Al margen de los lesionados Chema y Postigo, se han quedado fuera de la lista Doukouré, Prcic, Luna y Boateng. El delantero ghanés abandonó con molestias el Camp Nou el pasado jueves. La dolencia en el muslo izquierdo carece de relevancia: «No hay rotura y no hay nada importante, pero han pasado muy poquitas horas. Tenemos otros delanteros y hemos considerado que es mejor no arriesgar».

Antes de que arrancara el entrenamiento de ayer, Paco López y el director deportivo del Levante, Tico Blanco, estuvieron charlando de forma distendida sobre el césped del Ciutat de València. El de Silla no oculta su interés por el fichaje de un central en el mercado de invierno: «Hablamos todos los días y a todas horas. El club sabe perfectamente las necesidades. Es obvio, es evidente. Urgencia no hay, pero sí puede ser una necesidad a estas alturas». Chema y Postigo se ausentarán hasta mediados de febrero. Un revés que cobra todavía más trascendencia debido al dibujo de 3-5-2 instaurado. Bajo los palos, en principio, no habrá novedad esta tarde. Sin embargo, las sensacionales actuaciones de Aitor Fernández en la Copa del Rey han abierto el debate en la portería.

«Todos los jugadores de la plantilla tienen opciones. Aitor ha demostrado que puede participar. Oier ha demostrado que también es un portero de garantías. Y Koke, que es el tercer portero, demuestra cada día que puede jugar», afirmó Paco López.

El Levante busca hoy reencontrarse con la victoria después de cinco jornadas sin ganar: «Necesidad, urgencia, obligación... No son buenas consejeras en el fútbol. Y no lo consideramos así. Consideramos que es un partido muy importante como era el pasado contra el Girona. Es contra un rival que además tiene unos números parecidos a los nuestros. Queremos que nuestra afición esté a tope con nosotros. Son rivales ahora mismo de nuestra liga». El Valladolid no podrá contar con los sancionados Nacho y Alcaraz. Luismi e Ivi están lesionados, aunque este último no podría jugar por una cláusula incluida en el contrato de cesión.