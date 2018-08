Fútbol | Levante UD «Me quito el sombrero delante de mis jugadores» Paco López y Quique Setién. / EFE Paco López, entrenador del Levante UD | El técnico granota resalta el trabajo colectivo pero no puede resistirse a calificar el gol de Morales como «un gran tanto» R.D. Valencia Sábado, 18 agosto 2018, 01:22

Paco López es el hombre tranquilo. Llevó ayer a su equipo a lucirse ante uno de los mejores conjuntos de la pretemporada, pero no quiso sacar pecho. Alabó al colectivo por su lección ante el Betis y reclamó que el grupo siga por ese camino para buscar el objetivo. «Estamos muy contentos por el rival que teníamos enfrente. Es un equipo al que es muy difícil quitarle la pelota, te generan líneas de pase, pero me quito el sombrero delante de mis jugadores. Sabíamos que podíamos tener posibilidades y hemos tenido eficacia», manifestó el técnico.

Paco López quería mantener la línea que inició cuando tomó este grupo. Y así fue en el Villamarín: «Teníamos el camino marcado de la temporada pasada, el equipo ha dado la misma sensación porque estaba convencido de que seríamos valientes y solidarios. Si a nivel táctico, físico y mental el equipo está fuerte, se demuestra. Nosotros intentamos que el grupo esté bien a todos los niveles. Así ha sido porque tenemos una gran capacidad de esfuerzo».

Tuvo que hablar de Morales y de su golazo: «Es una evidencia que ha sido fantástico pero ya nos tiene acostumbrados. Intento no personalizar, aunque reconozco que es un gran tanto. Pero si detrás no hay un gran trabajo, es difícil que las individualidades aparezcan. Me gustaría seguir resaltando la virtud del equipo, que es el trabajo de todos».

El entrenador del Levante hizo una defensa a ultranza de su retaguardia: «Tenemos una línea defensiva fantástica que ha estado arropada por todo el grupo. La fuerza nuestra es el colectivo, esa tiene que ser nuestra idea. Si no hay un gran trabajo de todos sería imposible».