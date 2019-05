David Madrid deja el banquillo del Levante FS Jueves, 30 mayo 2019, 00:31

Después de dos años y medio, David Madrid se despide del Levante FS. El club y el entrenador han llegado a un acuerdo para no renovar su contrato. «Es una decisión tomada en el ecuador de esta pasada temporada», explicó la entidad granota. En la última campaña, el equipo consiguió la clasificación para la Copa de España y para el play off por el título de Liga. El técnico afirma que ambas partes han optado por «separar sus caminos a buenas» y se muestra orgulloso. «No somos conscientes de lo que hemos conseguido esta temporada. Ahora valoramos más haber hecho historia. Nunca podré olvidar cuando me llamaron del club. Me voy siendo levantinista», comentó en declaraciones a la web oficial del club.