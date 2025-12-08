Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 93.654,70 euros a un acertante en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Álvaro del Moral da instrucciones en El Sadar. EFE

Danvila, esto se hunde (2-0)

Crónica ·

El Levante vuelve a perder, ya es el farolillo rojo y ve la salvación a cinco puntos. El primer partido de Liga sin Julián Calero no cambia nada y el equipo comete los mismos errores de bulto en defensa

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:58

Comenta

Ay, José Danvila. Ay. Casi 30 millones de euros de tu propio patrimonio personal has puesto por salvar a tu Levante. Algo que siempre se ... deberá agradecer, pero esto se hunde. Tiene muy mala pinta. El inicio de temporada está siendo el que está siendo, y la gran apuesta económica que está haciendo el consejero delegado granota está poniéndose en riesgo. Porque este club, como vuelva a caer a Segunda, va a tener serios problemas. La permanencia en Primera es el verdadero balón de oxígeno de la entidad de Orriols. Y la dinámica es muy negativa. Decisiones como la de destituir a Julián Calero se entienden cada vez menos y más viendo lo que hay.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  9. 9 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Danvila, esto se hunde (2-0)

Danvila, esto se hunde (2-0)