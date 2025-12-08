Danvila, esto se hunde (2-0)

Ay, José Danvila. Ay. Casi 30 millones de euros de tu propio patrimonio personal has puesto por salvar a tu Levante. Algo que siempre se ... deberá agradecer, pero esto se hunde. Tiene muy mala pinta. El inicio de temporada está siendo el que está siendo, y la gran apuesta económica que está haciendo el consejero delegado granota está poniéndose en riesgo. Porque este club, como vuelva a caer a Segunda, va a tener serios problemas. La permanencia en Primera es el verdadero balón de oxígeno de la entidad de Orriols. Y la dinámica es muy negativa. Decisiones como la de destituir a Julián Calero se entienden cada vez menos y más viendo lo que hay.

¿No se va a fichar a ningún entrenador con pedigrí para salvar una situación dramática? ¿Se va a seguir confiando en Álvaro del Moral? Que ojo, el pobre no tiene ninguna culpa. Es un 'mandao' de la casa y le toca comerse el marrón. Porque sí, es una oportunidad increíble entrenar en Primera, pero esto ahora mismo es una losa. Y la cosa va a ir a peor. La derrota ante Osasuna aleja todavía más al Levante, que ya se sitúa como farolillo rojo de la clasificación. Colista y a cinco puntos de la permanencia, ya que un rival directo como los rojillos coge oxígeno al vencerte. Más difícil todavía. Y el calendario no se detiene. Próxima parada, el Villarreal. Todo un equipo Champions y candidato a pelear la Liga a este paso.

CA Osasuna Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Arguibide (Juan Cruz, 69'), Torró (Iker Muñoz, 51'), Moncayola, Aimar Oroz (Becker, 73'), Rubén García (Moi Gómez, 69'), Víctor Muñoz (Herrando, 73') y Budimir. 2 - 0 Levante UD Ryan, Manu Sánchez, Cabello (Víctor García, 76'), Matturro, Toljan, Arriaga, Vencedor (Olasagasti, 76'), Carlos Álvarez, Brugué (Losada, 62'), Romero (Koyalipou, 82') y Etta Eyong (Morales, 76'). Goles 1-0, Víctor Muñoz (13'). 2-0, Rubén García (36').

Árbitro Guzmán Mansilla (Comité andaluz). Amonestó a Torró, Arriaga, Rubén García y Cabello.

Incidencias 18.160 espectadores en El Sadar de Pamplona.

Y después se irá Etta Eyong a la Copa África. Y encima media defensa lesionada. A perro flaco, todo son pulgas. Danvila, hay que hacer algo. Agitar el avispero. Probar algo diferente. Jugársela a una baza loca. Habrá tiempo en enero de bucear en el mercado de invierno para reforzar esta plantilla. Pero lo que hace falta es un entrenador. Un líder. Alguien que ponga los puntos sobre las íes, pegue cuatro gritos y elija bien a los que tienen que jugar. Mantener una misma idea de juego sin su artífice no tiene sentido. Si echas a Calero, es para traer a alguien. Y si no hay dinero para Luis García Plaza o quien sea, mejor no tomar decisiones tan drásticas. Para reflexionar.

El mal endémico de este Levante sigue siendo su fragilidad. O sea, es una cosa digna de estudio. Cómo un equipo de Primera puede conceder los goles que regalan los granotas. Osasuna salió con el cuchillo entre los dientes —como debía, era un duelo directo por la permanencia y ellos en casa— apretando en los 30 segundos iniciales ya con dos llegadas que servían como aviso. El Levante, en cambio, salía dormido y echado atrás desde el pitido inicial. Mal. Muy mal.

Y para colmo, un gol que a cualquier entrenador de alevines pondría de mal humor. Minuto 13 y saque de banda para Osasuna en el tercio final. Sirve Rubén García, que recibe la pared de Jon Moncayola. Nadie defiende al sacador y dejan centrar al exgranota sin oposición. Lógicamente, el balón va al corazón del área, donde ni Alan Matturro ni Jorge Cabello consiguen acercarse al esférico, pasando por encima de los centrales. En el segundo palo, muy flojito Jeremy Toljan, que no evita el cabezazo de Víctor Muñoz, que debió hasta sorprenderse de la facilidad que tuvo para marcar el tanto inicial de Osasuna.

Los locales, con el marcador ya a favor, bajaron de marcha y permitieron que el Levante tuviera un espejismo de mejora en torno a la media hora de juego, con un par de ocasiones de Kervin Arriaga e Iván Romero. Pero en el 36, Mathew Ryan la pifia en salida de balón y regala un ataque a Osasuna. La jugada, no obstante, parece que se duerme y le llega a Rubén García en la frontal. El exgranota lanza un tiro lejano aparentemente inofensivo, pero rebota en la espalda de Roger Brugué, pilla a contrapié al portero levantinista, y se mete dentro. El de Xàtiva ni lo celebró. Sabedor de que este Levante, su Levante, se hunde. Le tuvo que saber hasta mal marcar.

Tras la reanudación y sin cambios, Ryan evitó una mayor goleada con varias paradas de mérito. Por destacar algo positivo de tanta congoja. Tuvo su oportunidad Iker Losada, que estaba desaparecido con Calero, y dejó un par de destellos de su calidad, obligando a Flavien Boyomo a sacar bajo palos un tiro del gallego. Por lo demás, una segunda parte intrascendente de un partido para olvidar. Pero, ay Danvila. Se hunde esto. Hay que fichar entrenador.