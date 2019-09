«Creo en la flexibilidad táctica, pero tenemos la idea muy clara» Paco López Técnico del Levante R. D./EFE VALENCIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:44

Ha aplicado varios sistemas en las cinco jornadas disputadas, pero Paco López niega que esté desorientado. «Creo en la flexibilidad táctica. Hay gente que lo puede llamar que no damos con la tecla y es respetable, pero yo no estoy de acuerdo. La idea la tenemos muy clara independientemente del dibujo que utilicemos. Otra cosa es que nos salga mejor o peor, nos equivoquemos en la elección, en un cambio... pero puedo asegurar que tenemos muy claro como queremos jugar y hacer daño al rival», aseguró ayer el técnico del Levante, quien lamenta la baja de Bardhi: «Trastoca porque no jugó ante el Eibar pensando en este partido. Es importante».

Al mismo tiempo, Paco López avisó de las armas del rival de hoy. «Tienen un equipazo. Es un rival complicado y difícil. Tiene mucha capacidad y está hecho y diseñado para estar en la parte alta», comentó el preparador de Silla, quien analizó el juego del conjunto verdiblanco: «El Betis se caracteriza por tener el balón y dominar el partido. Es un equipo con un nivel técnico buenísimo, que acumula mucha gente por dentro. Intentaremos hacer nuestro juego y lo que nos interesa y cuando haya que defender atrás intentaremos hacerlo bien».