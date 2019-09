Coke se apunta al Bernabéu Coke Andújar, atendiendo durante una charla de Paco López. / adolfo benetó/Levante UD En la sesión matinal de ayer se ausentaron los internacionales Vukcevic, Duarte y Bardhi, que decidió el partido para Macedonia | El lateral se ejercita con el grupo tras su lesión y estará a disposición de Paco López JORGE PEIRÓ VALENCIA. Martes, 10 septiembre 2019, 23:24

Coke Andújar estará en el Santiago Bernabéu el próximo sábado (13 horas, Vamos). Paco López necesitará a todos sus efectivos si quiere asaltar de nuevo el coliseo blanco como ya hiciera el curso pasado. El lateral se ha recuperado de sus problemas físicos y ayer completó la sesión matinal en su totalidad con el resto de sus compañeros. Coke sufrió una lesión muscular que afectaba a la musculatura pelvitrocantérea izquierda y le hizo perderse el duelo ante el Valladolid el pasado 31 de agosto. El equipo, a pesar de la ausencia del defensa, consiguió hacerse con los tres puntos gracias a los goles de Sergio León y Morales. Tras pasar diez días lesionado, Coke llegará a tiempo para el choque en Chamartín, en el que el Levante, colocado en los puestos nobles de la tabla, tratará de alargar su dulce comienzo de campaña. Los granotas marchan cuartos en Liga con seis puntos de nueve posibles. El parón de selecciones frenó el más que convincente arranque de temporada de los de Orriols.

Con la presencia del jugador andaluz en el verde, el equipo gana experiencia y casta en la demarcación de lateral derecho. Cualidades como estas se antojan más que necesarias para afrontar con cierta serenidad esta clase de partidos, en un escenario de altura como es el Bernabéu. Si el técnico de Silla cuenta con Coke en plenas facultades físicas para el sábado, se prevé que este recupere la titularidad que le había arrebatado momentáneamente Jorge Miramón en el ya citado duelo ante el Valladolid en el Ciutat. Además, la presencia del exfutbolista del Sevilla en el terreno de juego asegura puntos esta temporada. En el único duelo de los tres disputados este temporada en el que Coke ha sido partícipe, el equipo se ha hecho con la victoria. Fue en la derrota en Mendizorroza, cuando Paco López decidió apostar por Miramón y el equipo no terminó de funcionar.

En el entrenamiento de ayer por la mañana, tres jugadores de la plantilla estuvieron ausentes pues seguían concentrados con sus respectivas selecciones: son Enis Bardhi, Óscar Duarte y Nikola Vukcevic. El macedonio fue una vez más decisivo para su combinado nacional pues anotó uno de los dos tantos con los que se doblegó a Letonia. Con la victoria, Macedonia marcha cuarta en el grupo G y mantiene vivas las opciones de clasificarse para la Eurocopa del verano que viene. El centrocampista dió también el susto en el encuentro al recibir un golpe en la nariz y tuvo que ser atendido por las asistencias médicas. El lance no tuvo apenas repercusión y Bardhi continuó en el partido. Por su parte, Vukcevic y Duarte se reincorporarán a la disciplina levantinista tras sus compromisos internacionales. El costarricense se enfrentó a Uruguay mientras que el montenegrino lo hizo ante la República Checa.

El Levante anunció su plan de trabajo en el que figura, además del partido en Madrid el sábado, un entrenamiento por cada día de la semana. Este hecho implica que el domingo, jornada del post partido en la capital, la plantilla no disponga de descanso y comience a preparar inmediatamente el exigente duelo liguero de la jornada cinco ante el Eibar. El técnico de Silla está exprimiendo a su plantel y parece que la fórmula está dando resultados.

Un exmadridista como Borja Mayoral también se apunta al asalto del estadio merengue. El atacante no pudo enfrentarse al Real Madrid en ninguno de los dos encuentros del curso pasado por la famosa cláusula del miedo. El ariete estaba jugando a préstamo en el Levante pero era propiedad del equipo madrileño, y por esto, no le era permitido jugar ante el club que tenía sus derechos. Este año esta circunstancia ya no se repetirá. El futbolista andaluz estará disponible para el técnico granota tras haberse eliminado esta restricción de su contrato para esta campaña. El partido lo arbitrará Ricardo De Burgos Bengoetxea como colegiado principal mientras que en el sistema de videoarbitraje el encargado será Xavier Estrada Fernández.