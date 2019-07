Clerc: «Quiero demostrar que tengo nivel para jugar en Primera»

Carlos Clerc era un objetivo del Levante UD desde hace años. El lateral izquierdo, presentado hoy en el Ciutat de València, llega con el objetivo de consolidarse en la máxima categoría. «Quiero demostrar que tengo nivel para jugar en Primera División. Es un reto que lo afronto con muchísima ilusión porque es una cuenta pendiente. Venimos de conseguir el ascenso con Osasuna y este es un paso adelante, un club que esta consolidado en Primera. Cualquier jugador en su carrera lo que busca es mejorar. Hay jugadores de un nivel muy alto. Esto va a servir para mejorar y pelear», ha comentado el catalán. El futbolista quedó atado por la anterior dirección deportiva, encabezada por Tito Blanco y Luis Helguera.

«Desde el principio me han transmitido mucha confianza Quico Catalán, en su momento Tito y ahora Manolo Salvador. Las negociaciones fueron súper fáciles y fue todo súper rápido. Estos primeros días ya he percibido lo que me habían dicho en Pamplona, que es un club muy familiar. Gente muy cercana y es de agradecer. Seguro que va a ser un año muy bonito», ha explicado Clerc, quien deberá competir por el puesto con Toño García: «No tengo miedo. Vengo aquí a competir y a ayudar al equipo a crecer. Luego durante el año se irán estableciendo los roles».

Clerc ha evolucionado durante las últimas temporadas: «Estos cuatro años, en Girona y Osasuna, he jugado con defensa de tres y con defensa de cuatro. He conseguido encontrar ese equilibrio entre lateral y carrilero. Estos años me han ayudado a ser un jugador más completo y he conseguido ese equilibrio entre defensa y ataque que es lo que se busca en esta posición».