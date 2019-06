«Clerc ha sido este año el mejor lateral de Segunda» Carlos Clerc pelea con Correa durante un partido con Osasuna. / efe/román ríos Braulio destaca el compromiso del futbolista con Osasuna | «Tomé este camino porque quería un nuevo reto, para mejorar como jugador», comenta en su adiós el lateral que firmará con el Levante M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 6 junio 2019, 01:18

Carlos Clerc deja huella en Pamplona antes de incorporarse al Levante. Después de tres temporadas y de no sentarse a negociar una renovación con Osasuna, el club organizó ayer una comparecencia de despedida sin ningún reproche. Todo lo contrario. Braulio Vázquez, director deportivo, se deshizo en elogios hacia el futbolista. «Nos sentamos a conversar cuando expresó su deseo de no continuar. Sólo le pedí que mantuviera su compromiso hasta el final y no me dejó ni seguir. Sólo puedo decir que se nos marcha el que ha sido este año el mejor lateral de Segunda», comentó el técnico gallego.

«Le pedí que ayudase a conseguir el objetivo, y de hecho pienso que ha sido muy decisivo para lograr el ascenso. Me comprometo a ayudarle en lo que necesite, incluso cuando ya no esté en el club», subrayó Braulio Vázquez, quien en todo momento calificó al lateral, que el sábado podrá despedirse de la que ha sido su afición en El Sadar, como un futbolista comprometido.

«Aquí he alcanzado una madurez mental y soy un jugador más fuerte que cuando llegué. El club y los compañeros me lo han hecho fácil», indicó Clerc, que se emocionó en varias ocasiones durante su comparecencia: «Desde que comuniqué mi decisión no me han hecho ningún reproche. Al contrario, me he sentido siempre apoyado».

«Ha sido una decisión valiente. Lo cómodo era quedarme aquí, que conozco el club y la ciudad»

El futbolista no confirmó en ningún momento que vaya a militar la temporada en el Levante, aunque tampoco lo negó cuando mencionaron al club granota en dos cuestiones sobre el futuro. «Sólo espero que en el futuro no nos crucemos los dos, y que ambos podamos cumplir nuestros objetivos», señaló Carlos Clerc, en referencia a Osasuna y a su próximo destino. «¡Pero no ha dicho dónde va a ir!», precisó Braulio con una sonrisa.

«No me supone ningún pesar, he dejado a Osasuna en el puesto donde merece y seré feliz por verles desde fuera jugar en Primera», respondió a la cuestión de si le pesaba su decisión una vez el conjunto rojillo había logrado el ascenso: «Marcharme ha sido una decisión valiente. Lo cómodo habría sido quedarme aquí, donde he jugado casi 100 partidos -se queda a dos-, ya que conozco muy bien tanto el club como la ciudad».

Sobre los motivos para hacer las maletas rumbo a Valencia, Clerc habló de dar un paso adelante en su carrera deportiva. «Tomé la decisión junto a mi representante y mi gente, pensando en todos ellos. Quería afrontar un nuevo reto y mejorar como jugador», indicó el futbolista catalán. «Si hubiera podido elegir un final de ciclo no podría haber encontrado otro mejor, despidiéndome como lo estoy haciendo tras lograr el objetivo y un título. Se me va a hacer duro marcharme de Osasuna», concluyó.