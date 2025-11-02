Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Claudio Giráldez, durante un partido. EP
Previa Levante - Celta

Claudio Giráldez, Julián Calero y un destino hacia Primera

El Levante tiene como objetivo conseguir la primera victoria de la temporada en el Ciutat de Valencia, contra un Celta que no termina de despegar

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:30

Comenta

Tras años de penumbra y en donde los resultados no llegaban, el levantinismo encontró en Julián Calero a su salvador. Fue ese hombre que con ... más hándicap que sus predecesores, tanto desde el punto de vista económico como deportivo, supo devolver al Levante UD al lugar que le correspondía. Pero el madrileño no era la primera opción para Felipe Miñambres, en una de sus pocas y recientes decisiones acertadas. Ese lugar en el banquillo estaba reservado para Claudio Giráldez, ahora al frente del Celta de Vigo, con el primer equipo. Cuando dirigía al filial celeste, se alcanzó un preacuerdo para que a partir de esta campaña 2024-25 viniera a Orriols. Con controversia de por medio y una compensación económica para las arcas granotas, este episodio nunca tuvo lugar, pero el desenlace con Calero trajo el final soñado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

