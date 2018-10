«La clasificación la veo con ilusión pero el mensaje no va a cambiar» Paco López. / manuel molines El técnico se muestra satisfecho de que sus futbolistas ganaran en el Bernabéu y que esta vez se pusieran el mono de faena con la lluvia Paco López Entrenador del Levante A. M. Domingo, 28 octubre 2018, 00:07

valencia. Satisfecho con sus futbolistas, como viene siendo habitual, estaba Paco López. El técnico del Levante está feliz con el rendimiento de su gente. «Hemos hecho una primera media hora muy buena. Coincidiendo con la lluvia, quizás hemos dado un paso atrás. Hay que dar mérito al Leganés, que ha hecho una gran segunda parte. Hemos visto que somos capaces de jugar en un escenario como el Bernabéu la semana pasada y hoy en cambio hemos sabido ponernos el mono de faena con la lluvia».

Sobre la acción del claro penalti que sufrió Rochina y que el colegiado no señaló -ni tampoco el VAR-, el preparador valenciano dijo: «Antes del partido hemos estado hablando con el árbitro sobre el VAR y le he dicho que está siendo una ayuda. Pero siempre va a haber algo que vamos a dejar a la interpretación. Yo croe que hasta él mismo tenía dudas en la jugada. Estoy a favor del VAR, pero hay que pulir muchas cosas».

No fueron pocos los espectadores que se marcharon por la intensa lluvia. Al respecto opinó Paco López «Nunca pondré excusas. Pero ha habido un momento que el campo se ha quedado desangelado por la gente y eso puede influir. El Leganés nos ha apretado y nos costaba hacer transiciones y tener esas señas de identidad de este equipo. Pero cuando no se puede hacer este juego, hay que hacer otro. Hoy tanto los centrales como los carrileros y Campaña han estado muy bien en esos centros laterales».

Sobre su sistema, su opinión es bastante clara: «Necesitábamos un cambio táctico, de distribución y lo hicimos pensando siempre en esa mejora. La idea es mejorar cada día. No nos vamos a volver locos y vamos a seguir insistiendo en esa mejora. El margen de mejora es importante. Esto es una carrera de fondo. Son tres puntos más que nos acercan al objetivo. No nos van a marear los resultados».

Precisamente, la clasificación es inmejorable para los levantinistas: «Estoy súper contento, pero cada uno tiene un semblante. No me gusta tener una cara de derrotismo cuando las cosas van mal. Me gusta tener ese equilibrio. El primer objetivo que tenemos es llegar a los 42 puntos cuantos antes. A partir de ahí, es como todo. Cuando no ganábamos, dije que habíamos perdido una batalla. Ahora lo mismo, hemos ganado un batalla, pero la guerra no. Cuando mire la clasificación la veré con muchísima ilusión; pero el mensaje en el vestuario es el mismo y no cambia: trabajar y mejorar. Mis discurso es el mismo que cuando perdimos ante el Sevilla o Valladolid. Es la forma de no tener esa montaña rusa». «Mi mayor deseo es que la afición se identifique con este equipo y disfrute. Se me pone la piel de gallina cuando veo el color que tenía el estadio antes del partido».