Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 10.000 habitantes famoso por un balneario que visitó la reina Isabel II
Erika González y Paulina Ali, futbolistas del Levante femenino. Liga F
Crónica

Ni el Ciutat de Valencia despierta al Levante femenino

El Costa Adeje Tenerife decide con un gol de la exlevantinista Sandra Castelló en el minuto 98, en un partido con tres penaltis señalados y profundiza la crisis de las granotas en el farolillo rojo de la Liga F

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

Una y otra vez, la historia se repite para el Levante UD femenino: todos sus partidos se compatibilizan con derrota. Los nueve disputados, a ... excepción de uno que dejó un empate, en el único punto que le contempla en la clasificación. Con la apertura de puertas del Ciutat de Valencia nada cambió y el Costa Adeje Tenerife saldó su visita a la capital del Turia de forma exitosa, además con mucho rigor, siendo superior en todas las facetas y en un duelo en el que se señalaron hasta tres penaltis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  4. 4

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  5. 5 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  6. 6

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  7. 7

    Los errores de Mazón
  8. 8

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  9. 9

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  10. 10

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ni el Ciutat de Valencia despierta al Levante femenino

Ni el Ciutat de Valencia despierta al Levante femenino