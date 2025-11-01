Ni el Ciutat de Valencia despierta al Levante femenino

Una y otra vez, la historia se repite para el Levante UD femenino: todos sus partidos se compatibilizan con derrota. Los nueve disputados, a ... excepción de uno que dejó un empate, en el único punto que le contempla en la clasificación. Con la apertura de puertas del Ciutat de Valencia nada cambió y el Costa Adeje Tenerife saldó su visita a la capital del Turia de forma exitosa, además con mucho rigor, siendo superior en todas las facetas y en un duelo en el que se señalaron hasta tres penaltis.

Levante UD Coronado, Tere Mérida (Alma, 46'), Eva Alonso, Paulina Ali (Le Guilly, 93'), Gabaldón, Rai Carrasco, Traoré (Agama, 46'), Carol Marín, Kalu (Dolores Silva, 64'), Ana Franco (Castellanos, 71'), Erika. 2 - 4 CA Tenerife Cáceres, Zaremba, Cintia Rodríguez, Elba, Patri Gavira, Aithiara, Paola Hernández (Sandra Castelló, 71'), Natalia Ramos, Moreno (Amani, 65'), Iratxe, Carlota Suárez (Gramaglia, 93'). Goles: 0-1: Carlota (28'). 1-1: Patri Gavira (45+2', en propia puerta). 1-2: Natalia Ramos (63', de penalti). 2-2: Erika (82', de penalti). 2-3: Sandra Castelló (98'). 2-4: Iratxe (103', de penalti).

La comodidad y facilidad con la que el conjunto isleño se asentó y circuló el balón fue pasmosa. Prácticamente en cada triangulación encontraban los espacios y ni siquiera la defensa de cinco plantada por Santi Triguero evitó las ocasiones. Mientras Ana Franco, Traoré y Erika se sentían como náufragas en una isla, ejerciendo como referencias ofensivas en las distintas variaciones de posición, el Tenerife merodeaba repetidamente sobra la zona del Gol Alboraya en la que actuó durante el primer tiempo.

Ese gol terminaría llegando para las visitantes. No se hizo de rogar en exceso, sin rebasar la media hora de juego. Además, en una de las jugadas más clásicas: un córner y cabezazo hacia la portería. Carlota Suárez fue la anotadora para el Tenerife. Nuevamente, balón recogido del fondo de las redes y a volver a remar el Levante. Un déjà vu en toda regla.

Pero en ocasiones el fútbol es el deporte más imprevisible y experimenta situaciones inhóspitas, tales como no tirar a portería y ver cómo en tu casillero se suma un tanto. Este premio obtuvo el Levante. Justo en la última acción antes del tiempo del descanso, Patri Gavira encajaba un autogol. Una falta indirecta botada al área aparentemente sin mucha dificultad se tradujo en un doble error, el de la salida en falso de la portera Nay Cáceres y el despeje hacia la dirección equivocada de la zaguera rival.

Segunda parte, modificaciones tácticas influyentes para las azulgranas y sus mejores minutos. De repente, vuelta a la realidad. Desde su llegada a Orriols la defensa Paula Ali ha ido encadenando errores y malas actuaciones individuales. No iba a resarcirse este sábado. En una salida con el balón desde atrás, ella sola se complicó la vida, perdió el esférico y culminó la jugada con un pisotón sobre la atacante del Tenerife. Revisión, penalti a favor y transformación de Natalia Ramos, el segundo para las isleñas.

No hubo muchas más opciones para las valencianas. Un remate al larguero después de una genialidad de Dolores Silva, a los pocos segundos de incorporarse al encuentro. Sin embargo, hubo una bala más para el Levante. Se señalaba la segunda pena máxima de la mañana, en esta ocasión a favor, por unas manos. La centenaria Erika en el día de hoy no erraba y devolvía las esperanzas de sumar -al menos- un punto.

Las desgracias se repitieron y en el tiempo de descuento se produjo el castigo definitivo, de nuevo con dos acciones defensivas impropias de un equipo de élite. Como sucediera con el 0-1, otra saque de esquina fue culminado por el Tenerife. Completamente libre de marca, la excanterana granota Sandra Castelló decidía el encuentro. Para más inri, hubo tiempo para una cuarta diana de las canarias, con un nuevo penalti, esta vez anotado por Iratxe. Las diferencias fueron notables entre uno y otro conjunto. Lejos de disipar las dudas, el Levante cada día parece más condenado a perder la categoría dentro de pocos meses.