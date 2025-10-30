Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aitor Fernández con una de las camisetas que estará expuesta LP

Cinco camisetas de porteros icónicos del Levante se exhibirán en el palco vip del Ciutat

El estadio contará este fin de semana con una exposición de equipaciones de guardametas históricos para la institución

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:53

Con motivo del partido entre el Levante UD y el RC Celta, y del duelo entre Levante Femenino y UD Tenerife, el palco vip del ... estadio Ciutat de València acoge una nueva exposición vinculada al pasado reciente del club. La muestra gira en torno a una posición clave en la historia granota: la portería. Se exhiben cinco camisetas históricas que evocan algunos de los hitos más notables protagonizados por los guardametas del Levante UD en el tercer milenio.

