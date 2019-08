Catalán aguanta el pulso a Rubiales Óscar Duarte posa junto a Manolo Salvador y Quico Catalán. / damián torres «La posición de la Federación ataca frontalmente a los clubes», afirma el presidente | El dirigente remarca que se está poniendo en riesgo la salud económica de los equipos al impedir que se jueguen partidos los viernes y los lunes MANUEL MORERA Sábado, 3 agosto 2019, 00:02

valencia. El presidente del Levante, Quico Catalán, aprovechó la presentación del nuevo central Óscar Duarte para volver a posicionarse a favor de Javier Tebas en el conflicto que mantiene con la Real Federación Española de Fútbol sobre los horarios de La Liga: «Sin personalizar en Rubiales, tengo que reconocer que la posición de la Federación ataca frontalmente a los clubes y a su salud económica y financiera. A partir de ahí hay otras disputas como el tema del fútbol femenino al no reconocer la titularidad de los derechos de televisión de los equipos participantes».

Aunque un gran sector de aficionados se opone a que se jueguen partidos de La Liga entre semana, el presidente del Levante quiso resaltar como ésto perjudicaría a los intereses del aficionado: «Jugar lunes o viernes no es un capricho. Se van a solapar partidos en sábado y domingo, hay cuatro encuentros que repercuten en ocho clubes que no se van a poder ver de forma exclusiva. Pones en valor ese activo al servicio del espectador. Tenemos que defender el mayor activo económico que tiene el Levante».

Ante la posibilidad de ir a la huelga como medida de presión en caso de que la sentencia del día siete no fuera positiva para sus intereses, Catalán no se posicionó e insistió en las consecuencias que tendría no jugar entre semana: «Sería un perjuicio tremendamente grande y no lo podemos permitir. Es un grave error, desde nuestra propia casa nos están haciendo daño porque el Levante es de La Liga y de la Federación. Es muy triste que de una parte se estén tomando decisiones que nos obligan a mostrarnos contundentes y a actuar con vehemencia».

En el apartado deportivo, Catalán no dio por cerrada la plantilla, aunque admitió que prácticamente ya está completa: «Podemos estar orgullosos. El grueso del equipo ya lo tenemos y ahora valoraremos las pinceladas que le podamos dar». En el centro de la zaga, tras la llegada del costarricense Óscar Duarte parece que ya no habrá más entradas. El presidente elogió al futbolista de 30 años: «Es el perfil que buscábamos: un jugador que conoce la liga, con experiencia internacional y contrastado».

Duarte llega libre tras su paso por el Espanyol y admitió que el conjunto valenciano fue su primera opción: «Tuve otras ofertas, pero no era lo que buscaba. Deportivamente quería seguir en España y cuando llamó el Levante no lo dudé porque es un club serio, que quiere que sus futbolistas crezcan». El costarricense reconoció haber hablado con su compatriota Keylor Navas cuando supo del interés granota: «Keylor me transmitió lo que era el club. Una buena ciudad, un excelente equipo y una gran familia. Desde que llegué ayer he sentido todo esto. Estoy muy contento de estar aquí».