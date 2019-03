El TAD reabre el 'caso Chumi' Chumi, tras Borja Mayoral en el partido de Copa. / LP El Tribunal Administrativo del Deporte estima el recurso presentado por el Levante por presunta alineación indebida del Barça, aunque la resolución no influirá en el transcurso de la Copa ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Sábado, 23 marzo 2019, 14:06

El 'caso Chumi' no está cerrado. Ayer, el Tribunal Administrativo del Deporte se pronunció y estimó el recurso presentado el pasado 22 de enero por el Levante. El club granota defiende que existió alineación indebida del Barcelona durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. De esta forma, el TAD ordena la reapertura del procedimiento, que anteriormente había sido archivado tanto por el Comité de Competición como por Apelación. En cualquier caso, el desenlace no influirá en el transcurso del torneo, ya que el organismo entiende que la reclamación de la entidad de Orriols fue presentada fuera del plazo establecido. Eso sí, pretende aclarar sí realmente existió infracción o no. Cabe recordar que el conjunto catalán disputará la final ante el Valencia el 25 de mayo.

A finales de enero, el Levante pidió al TAD la suspensión de la eliminatoria de cuartos de final entre el Barcelona y el Sevilla. Sin embargo, este tribunal, que es la última instancia sobre cuestiones disciplinarias deportivas, rechazó la solicitud y aplazó su dictamen sobre el recurso presentado por la posible alineación indebida del Barcelona. Algo que se produjo ayer.

Con la resolución del TAD, el Comité de Competición estará obligado a determinar si hubo alineación indebida del Barça o no, aunque las conclusiones no afecten a los resultados de la Copa del Rey. Cabe recordar que Ernesto Valverde incluyó en el once inicial a Chumi, quien estaba sancionado con el Barça B por acumulación de amonestaciones. Tanto Competición como Apelación se limitaron a sostener que la denuncia del Levante se había presentado fuera del plazo establecido por el reglamento de la Federación, aunque la entidad granota considera que las infracciones graves prescriben a los tres años y que, en este caso, el período permanecería abierto. Ahora, al menos, se deberá esclarecer sí hubo irregularidad.

Si se determina que se produjo alineación indebida, el Levante podrá reclamar una compensación económica por daños y perjuicios al quedar eliminado de la Copa, mientras que el Barcelona y Chumi se expondrán a una multa y una inhabilitación, respectivamente.