Carlos Álvarez, sobre el derbi contra el Valencia: «Vamos a hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos conseguir la victoria»

Es difícil de esconder públicamente las emociones que desprende una semana de derbi. A escasos tres días de la jornada grande en la ciudad de ... Valencia, los distintos jugadores ya se van mentalizando con lo que supone el encuentro que acogerá Mestalla en la noche del viernes. Carlos Álvarez, como sevillano pero que sabe que estas citas están remarcadas en rojo desde el mismo momento en que se conoce el calendario, ha trasladado sus impresiones y las del Levante UD.

«Con mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo queremos jugarlo con mucha personalidad y carácter. Queremos hacerlo por primera vez en Mestalla», comenta sobre cómo afrontan este derbi. Porque Carlos Álvarez, convertido actualmente en uno de los referentes de los levantinistas, admitía que más de una persona le paraba por la calle y le trasladaba que había que ganarlo. «Eso nos llena de la motivación de todo el mundo. Vamos a hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos conseguir la victoria», sentenció.

El jugador granota, que semanas atrás se lastimó uno de los tobillos pero afortunadamente no tuvo que perderse ningún encuentro, admitía sentirse «muy bien» y al «cien por cien» y trasladaba su agradecimiento por el trabajo de los servicios médicos para que estuviera disponible tan pronto.

De vuelta tras el parón por compromisos internacionales, en unos días de descanso que la la plantilla agradecía, mostraba su optimismo. «El equipo ha venido con muchas ganas de volver a la senda de la victoria, de competir de nuevo todos los partidos y estar más cerca de sacar los máximos puntos posibles. Queremos hacerlo empezando por esta semana», valoraba. Porque según Carlos Álvarez, consideraba que se había «infrapuntuado», pero esperaba que «los puntos que ahora son de menos, luego serán de más». En este derbi, tendrán una nueva oportunidad de demostrarlo y que se ha aprendido de los errores recientes.