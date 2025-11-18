Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Carlos Álvarez celebra un gol con el Levante. Adolfo Benetó

Carlos Álvarez, sobre el derbi contra el Valencia: «Vamos a hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos conseguir la victoria»

«Con mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo queremos jugarlo con mucha personalidad y carácter», relata el futbolista del Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

Es difícil de esconder públicamente las emociones que desprende una semana de derbi. A escasos tres días de la jornada grande en la ciudad de ... Valencia, los distintos jugadores ya se van mentalizando con lo que supone el encuentro que acogerá Mestalla en la noche del viernes. Carlos Álvarez, como sevillano pero que sabe que estas citas están remarcadas en rojo desde el mismo momento en que se conoce el calendario, ha trasladado sus impresiones y las del Levante UD.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  7. 7 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  10. 10

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlos Álvarez, sobre el derbi contra el Valencia: «Vamos a hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos conseguir la victoria»

Carlos Álvarez, sobre el derbi contra el Valencia: «Vamos a hacerlo lo mejor posible y ojalá podamos conseguir la victoria»