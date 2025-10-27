Carlos Álvarez protagoniza una gran sorpresa El mediapunta del Levante acortó los plazos de su lesión por un esguince en el tobillo y reapareció este mismo domingo en el duelo contra el Mallorca

Eric Martín Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 10:19 | Actualizado 10:51h.

Los organismos son difíciles de comprender. Hay quien parece hecho de una pasta diferente a otros, donde el cuerpo es más resistente que el de muchos humanos. Los 168 centímetros que constituyen a Carlos Álvarez parecen corroborarlo. Porque el mediapunta protagonizó la gran sorpresa de la jornada, contando con minutos ya en la jornada de ayer.

Apenas siete días antes las alarmas habían sonado bien fuerte en Orriols. Un percance del juego hacía perder al mejor futbolista del Levante UD. El diagnóstico era claro: esguince de tobillo. Era leve, no revestía gran gravedad, pero era lo suficiente para trastocar los planes del equipo y el juego del futbolista. Además, contando con un precedente reciente de otros esguince. Pero tal y como ocurriese entonces, Carlos Álvarez no iba a tirar la toalla de primeras e iba a combatir para intentar recortar los plazos previstos.

Dicho y hecho. Si bien los especialistas consideraban que el '24' levantinista apuntaba a estar casi descartado para vestirse de corto en Mallorca y se presentaba como duda de cara al encuentro contra el Celta de Vigo, finalmente Carlos Álvarez saltó al campo de Son Moix. El MVP granota ni siquiera se perdió una jornada liguera, fruto de su ambición y garra competitiva.

Es cierto que Julián Calero quiso ser lo más cauto posible. «Salvo que las sensaciones no sean buenas, Carlos Álvarez viajaría y tomaremos la decisión allí», anunciaba el técnico en la rueda de prensa previa. Tampoco su nombre apareció en los esquemas iniciales. La intensa lluvia, con un césped duro y con una difícil circulación tampoco planteaban el mejor escenario para explotar sus virtudes. No obstante, el jugador dispuso de su momento para intentar romper el encuentro y volverse con tres puntos de las islas cuando en el minuto 73 fue llamado a filas.

Pese a las aparentes molestias con las que también desarrollo ese tramo final del duelo entre el Mallorca y el Levante, el sevillano mostró su entera disposición dado los galones que ya atesora en el plantel granota. Junto a Toljan y Roger Brugué se mantiene como uno de los tres futbolistas del Levante que ha disputado todos los encuentros, al menos con algún minuto de inicio o como revulsivo.