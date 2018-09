Caparrós, esta vez en el palco Caparrós, en el Pizjuán, durante un encuentro de la pasada temporada. / EFE/Julio Muñoz El Levante se reencuentra con el andaluz, que intenta hacer olvidar a Monchi T. CALERO VALENCIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:50

Joaquín Caparrós sigue siendo fiel a su estilo aguerrido y combativo, así en el césped como en la grada. «La del Valencia no es mejor plantilla que la nuestra», aseguró, rotundo, hace unos días para defender su trabajo y el plantel que ha confeccionado para el nuevo director de orquesta del Sevilla, Pablo Machín. Caparrós se puso el mono de faena la temporada pasada, cuando cayó Vincenzo Montella, y desde el área técnica vio cómo su Sevilla sumaba diez de los doce puntos que quedaban en juego. La afición del Sánchez Pizjuán le adora y el presidente Pepe Castro le propuso otro nivel: la secretaría técnica. Hacer olvidar a Monchi desde los despachos. Y no es fácil. Confió Castro en el olfato de Caparrós para las jóvenes promesas y el utrerano se puso manos a la obra junto a Carlos Marchena, Paco Gallardo o Pablo Blanco, el núcleo duro de sus hombres de confianza.

El Sevilla visita este domingo al Levante en un encuentro de tú a tú. Lo dicen los números: el equipo de Machín suma cuatro puntos (como el conjunto azulgrana) y las sensaciones no han sido precisamente las mejores en este arranque de Liga. El choque de esta quinta jornada supone el reencuentro de Caparrós con un equipo al que dejó décimo en la clasificación (con 48 puntos, estuvo nueve por encima de la zona de descenso) y luego no quiso dar continuidad al proyecto y se marchó de Orriols. Ahí se abrió la era José Luis Mendilibar, que no cuajó, y acabaría el año Lucas Alcaraz.

El camino de Caparrós siguió consumiendo kilómetros y horas de avión: Granada, Osasuna y el Al-Ahli de Catar, última experiencia del sevillano antes de volver a la que siempre fue su casa. El verano no fue sencillo para el director de fútbol hispalense. Uno de los futbolistas que se le escaparon, Borja Mayoral, juega ahora en el Levante. «De Mayoral estuvimos hablando con el Real Madrid, pero pedíamos opción de compra por si luego queríamos al futbolista, fuimos tajantes», explicó el técnico. El Sevilla también fue a por Mariano (el delantero que provocó la salida de Mayoral en dirección Orriols), pero el jugador eligió volver al Madrid. Portu. Portu también fue tentado por Caparrós. Y tampoco: «Negociamos pero todo tiene un tiempo y el Sevilla pone un tiempo porque no podemos esperar hasta las doce menos cinco». El conjunto hispalense, al final, se ha gastado 76,5 millones, con Quincy Promes (20 'kilos') como jugador más caro. El Levante, con mucho menos vuelo económico, intentará frenar el domingo a Caparrós y su obra.