Los canteranos que lucen son los del Barça Gabriel Paulista trata de frenar a Ansu Fati. / efe Kang In entra en el tramo final, mientras que los blaugrana Ansu Fati y Carles Pérez resultan determinantes en la primera parte Ferran, la única promesa de Paterna que parte como titular ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 00:42

La Masía estaba anoche de enhorabuena. Dos talentos amasados en la cantera del Barcelona brillaron contra un Valencia que, precisamente, tiene abierto un intenso debate sobre la gestión de sus perlas. Ansu Fati y Carles Pérez demostraron el potencial y la rebeldía que llevan dentro y se convirtieron en todo un quebradero de cabeza para la defensa blaquinegra. Sobre todo el primero de ellos. El guineano, con sólo 16 años, abrió el marcador y dio la asistencia en el segundo tanto. La grada del Camp Nou se frota las manos ante el nacimiento de una nueva estrella. En el otro lado del campo, sólo una promesa surgida de Paterna: Ferran Torres. El extremo de Foios mantuvo su sitio en el once inicial, mientras que Kang In Lee arrancó en el banquillo. Albert Celades, quien sólo lleva cuatro días en el cargo, siguió la línea marcada por Marcelino García Toral. Todavía no ha dado ningún giro.

El pasado miércoles, Albert Celades tomó el testigo de Marcelino en el banquillo del Valencia. El entrenador catalán aterriza con una presión relacionada con el protagonismo de los más jóvenes. Y precisamente, anoche pudo comprobar el valor de una escuela que conoce bien: la del Barça. Toda una referencia. El nuevo técnico blanquinegro llegó con sólo 13 años a la Masía, que le catapultó el fútbol profesional. Precisamente, los dos últimos productos de la escuela blaugrana se lucieron ayer en el Camp Nou.

Ansu Fati sólo ha necesitado tres partidos para revolucionar la Liga, aunque ayer fue su estreno como titular con la primera plantilla del Barça. Y el guineano lo celebró con una actuación extraordinaria. Fue un pesadilla para Wass, sobre todo durante la primera parte. Su compañero Carles Pérez, de 21 años, también formó parte del tridente ofensivo blaugrana y brilló.

En el Valencia, Celades mantuvo en la alineación inicial a diez de los once jugadores que estuvieron en la última formación del equipo, que se impuso por 2-0 al Mallorca. El único cambio se produjo en la defensa, en la que Paulista ocupó el sitio de Diakhaby. Así, Ferran Torres fue la única promesa de la cantera que gozó de la titularidad. El de Foios no tuvo una gran influencia y, en el minuto 67, fue sustituido por la gran esperanza blanquinegra: Kang In Lee. El surcoreano, de 18 años, apenas contó con opciones para reivindicarse.

«El club debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la Academia y darles la oportunidad de competir», afirmó el presidente del Valencia, Anil Murthy, para tratar de justificar el despido de Marcelino. Para el técnico asturiano, se trata de un argumento sin fundamento. Celades asume un reto. «No voy a mirar si tiene 35 o 17 años», comentó el catalán en su presentación oficial. Habrá que esperar para apreciar su sello.