Campaña y Roger buscan socio El mediocentro y el delantero han tenido tres parejas diferentes en cinco jornadas ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:07

La estabilidad todavía no ha llegado a la alineación del Levante. El técnico azulgrana, Paco López, sigue sin repetir once titular. Una circunstancia que resulta especialmente llamativa en dos posiciones del campo: el doble pivote y la delantera. Y es que tanto José Campaña como Roger Martí se alzan, hasta la fecha, como piezas fijas, pero han cambiado de pareja tres veces en sólo cinco jornadas. El técnico de Silla ha probado diversas combinaciones en busca de la fórmula perfecta. El estado físico de determinados futbolistas y las características del rival han influido en las apuestas realizadas por el preparador valenciano, quien va ganando efectivos.

La sombra de Jefferson Lerma es alargada. Paco López todavía no ha encontrado la forma de suplir el músculo que aportaba el mediocentro colombiano, traspasado por 30 millones de euros al Bournemouth. En las dos primeras jornadas, el entrenador granota situó a Campaña y Cheick Doukouré en el doble pivote. Sin embargo, el costamarfileño fue sustituido en el descanso del partido contra el Celta y no ha vuelto a gozar de minutos. A partir ahí, el técnico ha alternado a Sanjin Prcic y Enis Bardhi para acompañar al sevillano en el centro del campo. El bosnio se ha adaptado rápidamente al grupo, aunque el pasado domingo no estuvo acertado. Cometió una grave pérdida de balón en la medular que propició el 1-3.

LAS COMBINACIONES Betis Pivotes Campaña y Doukouré. Delanteros Roger y Morales. Celta Pivotes Campaña y Doukouré Delanteros Roger y Morales. Valencia Pivotes Campaña y Prcic. Delanteros Roger y Boateng. Espanyol Pivotes Campaña y Bardhi. Delanteros Roger y Boateng. Sevilla Pivotes Campaña y Prcic. Delanteros Roger y Mayoral.

Paco López no busca un hombre que emule a Lerma. Asume la dificultad de hallarlo. Por ese motivo, ha optado por repartir las tareas que desarrollaba el colombiano. Su despliegue físico marcaba la diferencia. «Dos jugadores iguales no existen. Trataremos de hacer esa función con otros jugadores o siendo un equipo todavía más solidario de lo que ya es en esa faceta», admitió el entrenador la semana pasada. Precisamente, Bardhi se erige en el segundo futbolistas que más entradas ha realizado en lo que va de Liga. Suma 20, sólo por detrás del defensa del Valladolid Nacho Martínez.

Una situación en la que Paco López profundizó tras la contundente derrota sufrida ante el Sevilla. «Volver a jugadores que no están no vale la pena. Estamos alternando ese mediocentro con Campaña. Y no es que no lo encontremos... Sería recordar cómo han venido algunos mediocentros a nivel físico en pretemporada. Es una posición muy importante para nuestro juego y hay que mejorar eso», reconoció.

Con su comentario sobre el físico, se refería a Nikola Vukcevic. El mediocentro montenegrino, quien costó nueve millones y se alza como el fichaje más caro de la historia del Levante, llegó a Orriols con la vitola de sustituto de Lerma. Sin embargo, su debut se ha hecho de rogar. Tuvo lugar el pasado domingo, cuando saltó al césped en el minuto 60 del partido contra el Sevilla. Pese a tener un perfil defensivo, no posee el despliegue físico que aportaba el colombiano. Eso sí, fabricó una gran asistencia en el gol de Moses Simon.

Vukcevic no llegó en condiciones óptimas del Sporting de Braga, donde realizó un trabajo de pretemporada deficiente debido a su deseo de marcharse. El lunes, el montenegrino permaneció en el gimnasio por precaución, ya que arrastraba molestias musculares. Ayer se ejercitó con total normalidad y está listo para la cita de mañana en Valladolid.

En una semana de tres partidos, Paco López introducirá rotaciones. Después de dos jornadas en las que el doble pivote no ha funcionado, el de Silla puede realizar cambios en el centro del campo. Habrá que esperar para saber si da una oportunidad a Vukcevic en el once titular. Campaña, quien abandonó el Ciutat de València entre pitos y aplausos el pasado domingo, cuenta con la confianza absoluta del técnico.

En ataque, Paco López también ha ido moviendo sus fichas. En las dos primeras jornadas, el entrenador juntó a Roger y Morales en punta de lanza. Sin embargo, ante el Valencia y el Espanyol, el de Torrent cambió de socio y formó tándem con un Boateng que ya se había recuperado de su lesión de rodilla. El ghanés pasó por el quirófano en julio.

Hay sintonía entre Roger y Boateng, aunque no dieron la talla en Cornellà. Borja Mayoral, fichado en el último día del mercado estival, ocupó el sitió del africano en el partido contra el Sevilla. El de Parla aportó movilidad y calidad, pero le faltó presencia. Mientras tanto, Dwamena sigue en proceso de adaptación y acumula 52 minutos.

Roger tratará de prolongar su racha goleadora. Suma cuatro tantos y se alza como uno de los cinco futbolistas que han sido titulares en las cinco jornadas. Campaña, Bardhi, Morales y Oier completan la lista.