Calero pierde a una pieza clave para el partido contra el Oviedo

Llega uno de los momentos más importantes de la temporada para el Levante. Le quedan seis finales a los de Julián Calero, y la primera ... de estas seis se disputa mañana ante el Oviedo. Sin embargo, el técnico granota no podrá contar con uno de sus mayores guerreros: Unai Elgezabal.

El central de 32 años lo ha jugado absolutamente todo con el Levante, es decir, 35 partidos, y tan solo se ha perdido un encuentro por tener que cumplir ciclo de amarillas. Es más, es el jugador de campo que más minutos ha disputado, con un total de 3.150'. Por desgracia, y debido a una microrrotura en el gemelo, no viaja y no jugará ante el Oviedo. El propio Julián Calero confirmaba en la previa que estaban pendientes de la evolución del vasco y decidirían hoy mismo:

«Unai, por contra, ha estado también con molestias y ha entrenado aparte. Tenemos que valorarlo también. Va a depender de sus sensaciones, porque tenía una lesión pequeña en el gemelo, como tenía Iván Romero. Dependerá de la evolución del jugador».

Además, ante la lesión inoportuna de Elgezabal, Calero tendrá que buscar soluciones ante esta baja, y, preguntado en la previa si podían ser Ignasi Miquel o Iborra la alternativa, explicaba lo siguiente:

«Son posibilidades, no me he puesto a valorarlas todas. Tengo la idea clara, aunque siempre es importante tener centímetros, porque es una parte importante del juego, pero también lo es lo que ocurre en el césped. Todo está en el equilibrio. Pueden ser opciones (Iborra e Ignasi Miquel), pero no voy a ponerme en el caso hasta que pueda decidir qué alineación sacar».