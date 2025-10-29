Calero: «Si nos olvidamos de las víctimas seríamos muy mezquinos»

Marc Escribano Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:24 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El Levante se enfrenta este jueves (19 horas) al Orihuela en la primera ronda de la Copa del Rey, motivo por el cual este miércoles el entrenador Julián Calero ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido copero. El técnico granota aprovechó para recordar en este día tan especial del aniversario de la dana a todos los afectados, además de hablar de la situación del equipo.

«Hace un año pero todavía quedan muchas huellas, muchas marcas y mucho dolor. A nivel humano es imposible repararlo, pero a nivel estructural va poco a poco. Intentamos no olvidarles y darles todo el apoyo posible. Están en mi cabeza. Si nos olvidamos seríamos muy mezquinos por el esfuerzo, del sufrimiento y las penalidades que están pasando. Justo hace un año íbamos a Pontevedra y pasó esto. Recuerdo muchas cosas. Fueron momentos muy duros, pero la solidaridad del pueblo valenciano y español fue increíble. La reacción tardía fue de rabia. Tengo recuerdos muy buenos, de ver a mis jugadores ayudando a toda la sociedad valenciana. El shock nos duró más de un mes. No pudimos seguir ni en nuestra ciudad deportiva. Los chicos pelearon por darle una alegría a los que sufrieron», dijo el técnico sobre la dana vivida hace hoy un año.

Preguntado por el Orihuela y lo que significa la Copa del Rey, fue sincero. «Hay muchos pros y contras. Los pros son minutos para la gente e ilusión por jugar. Cuando juegas con jugadores que se tienen que ganar los minutos, corres el riesgo de que la falta de ritmo pase factura. No porque sean malos jugadores, sino por la falta de ritmo. Menospreciamos a los rivales y no puede ser así. En Orihuela hay mucha tradición, y una de mis primeras experiencias fue en 1982 con el Orihuela viéndolo con el Parla. Como no seas capaz de igualarlo te llevas un batacazo. Quiero que mi equipo compita sabiendo que lo nuestro es la Liga, pero la Copa es una competición preciosa», señaló Calero.

Para Calero, este encuentro no tiene nada que ver con el del curso pasado ante el Pontevedra, en el que el Levante cayó eliminado a las primeras de cambio: «El año pasado no nos dio. Además fue el segundo partido después del Elche tras volver de la dana y nos atropellaron. Tengo al equipo más metido con una plantilla más profunda. El objetivo es el mismo, competir bien. Respetando al rival, porue todo lo que he visto me ha gustado mucho».

Además, el técnico confirmó que cuenta con varias bajas para el partido por lesión. «Habrán muchos cambios, con las bajas de Oriol Rey, Álex Primo, Diego Pampín e Iván Romero, que serán baja. Es posible que Kervin Arriaga sea baja para darle descanso, lleva muchos minutos en sus piernas y no nos lo queremos cargar. Queremos que trabaje aquí», comentó el entrenador del Levante, que explicó las dolencias más a fondo: «A Iván le hicieron una resonancia y es una contusión muy grande. Es un golpe. La semana que viene le harán otra. En principio nos dijeron entre 15 y 20 días pero veremos si es un golpe o algo más. Oriol ha tenido un proceso vírico importante, pasando alguna noche en el hospital y no ha entrenado. Pampín es posible que entre en dinámica el viernes y pueda ir convocado el domingo, pero está cerca de volver. Primo ha estado con el hombro mal».

La lesión de Pampín deja una duda en el lateral izquierdo, ya que en teoría obligaría a Manu Sánchez a repetir esfuerzos. «Las circunstancias vienen como vienen. Manu prefiere jugar mucho más a no jugar. Prefiere esta situación a la anterior. Tiene que ayudar al equipo. Jugar partidos es bonito, pero jugar tantos seguidos, algunos no terminan de entender la exigencia. Hay un desgaste físico muy alto. Pueden entrar Jorge Cabello y Alan Matturro, que está en disposición. Una vez hablado con todos, meteremos todo en la coctelera», destacó Calero.

La Copa y las rotaciones por las bajas pueden abrir la puerta a los chicos de la cantera, algo con lo que Calero cuenta. «Los chicos del filial lo están haciendo fenomenal. Del Moral lo está haciendo fenomenal y le están pasando cosas buenas, no es casualidad. Vendrán con nosotros Huseini y Pablo Rosón. Pero al tener una plantilla de 25 no es fácil hacer hueco. Estoy pendiente de ellos, pero hay que ir paso a paso. Nacho Pérez todavía es juvenil. No todo el mundo es Lamine Yamal. Lo normal es que el chico vaya creciendo», sentenció el técnico.