Calero: «Ser campeón es muy bonito, esto se lo dedico a los damnificados por la dana»

Marcos Sánchez Valencia Domingo, 1 de junio 2025, 21:27 Comenta Compartir

El Levante cierra la temporada de la mejor manera posible, con el título de campeones, no fallaron los granotas ante un Eibar que no se ... jugaba absolutamente nada. Dela le dio la victoria a los suyos en el Ciutat de Valencia desde los once metros. Así valoraba Calero el encuentro y a quienes :

«Quería darle minutos a algunos porque se lo merecían, pero también pensaba que tenía que hacer lo que yo y mi alma dijera para sacar el partido adelante. Enhorabuena a Valencia a todos los granotas, ya lo dije el otro día que esto se lo dedicamos a los damnificados de la dana, lo reitero, lo demás queda para la historia, ser campeón es muy bonito», explica el técnico del Levante. Ver 45 fotos Noticia relacionada Campeones por tercera vez Su conexión con la gente: «El sentimiento granota estaba ahí, pero faltaba agitarlo. Hoy se ha visto, el estadio estaba lleno y cantando, hemos generado el sentimiento que queríamos y que era fundamental. La sinergia ha hecho que el resultado sea este. Les doy la enhorabuena. Siento orgullo y agradecimiento», apuntaba

