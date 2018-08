Buñol se reivindica en la élite Roger felicita a Jason tras su gol en el Ciutat. / lud Roger y Jason representan a la cantera del Levante en el primer equipo | El valenciano con su gol y el gallego con su asistencia fueron los protagonistas del primer tanto azulgrana en el Benito Villamarín ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Miércoles, 22 agosto 2018, 00:07

La contundente victoria del conjunto de Paco López ante el Betis destapó las ilusiones de los de Orriols de cara a la nueva temporada. Con este gran arranque, en el Levante se respira un clima de optimismo respecto al devenir del equipo, que tanto al final de la pasada campaña como en el primer encuentro de la presente, dio muestras de que su objetivo puede ir más allá de la salvación. Y pese a que el técnico de Silla ya recalcó que su mirada sólo está puesta en la permanencia, los hechos presagian que puede haber llegado el momento de reivindicarse en Primera.

Y en este Levante reivindicativo hay dos jugadores de la casa que buscan su puesto. El 'Pistolero' Roger Martí y Jason Remeseiro han iniciado el curso con matrícula de honor. Ambos fueron los protagonistas del primer gol granota en esta campaña, uno con su tanto y el otro con su asistencia. Conexión Buñol para abrir la lata.

Precisamente Roger parte con gran ilusión. El delantero quiere asentarse por fin en la máxima categoría, después de que el pasado año una grave lesión lo apartara de los terrenos de juego. Por el momento, el '9' ha dado muestras de que su momento puede haber llegado: máximo goleador del equipo en pretemporada con cinco goles y otro en el primer encuentro de liga. Grandes registros para una campaña ilusionante que Roger afronta con su renovación sellada. El valenciano amplió su vinculación con la entidad de Orriols hasta 2023 el pasado mes de junio.

Roger quiere olvidar su duro pasado de lesiones y asentarse definitivamente en Primera con el Levante Jason arrancó el año como titular, aunque el jugador y el club no se ponen de acuerdo con su renovación

Por su parte, a Jason también se le valieron sus destacadas actuaciones en los partidos de preparación para conseguir un puesto en el once. El gallego, que ganó la partida de la titularidad a Rochina, partió por la banda derecha y regaló el primer gol al Pistolero. No obstante, su buena sintonía sobre el césped contrasta con la situación que se vive con el futbolista en los despachos. Jugador y club no se entienden para acordar su renovación. Pero la situación se agrava más teniendo en cuenta que su contrato con el Levante culmina a finales de la presente temporada. Un contrato que se firmó seis años atrás, en 2012, precisamente también para renovarle. Y pese a que la intención de la entidad de Orriols es poder contar de nuevo con el atacante, el aspecto económico del nuevo acuerdo frena, por el momento, el pacto entre las dos partes.

No obstante, más allá de lo que ocurra finalmente con el gallego, actualmente Jason, junto con Roger, suponen un claro ejemplo para la casa levantinista. Los dos jugadores son los embajadores de la cantera granota en la máxima categoría y, por ende, los encargados de marcar el camino a las futuras estrellas que están por venir en Orriols. Unas promesas que buscan también ser una realidad y que sueñan con seguir sus pasos en el primer equipo y, cómo no, en Primera División.