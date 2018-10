Borja Mayoral rompe su sequía y aumenta la competencia en la delantera granota

valencia. Borja Mayoral puso una de las notas más positivas del Levante en la Copa del Rey. El delantero de Parla recuperó la titularidad y marcó un gol que deja encarrilada la eliminatoria de dieciseisavos de final. El joven ariete, cedido por el Real Madrid, firmó su primer tanto con la camiseta azulgrana. De paso, puso fin a su sequía. No marcaba en competición de clubes desde el pasado 9 de mayo, cuando batió al portero del Sevilla en Liga.

El 1-1 cosechado en Lugo permite al Levante acercarse a los octavos de final de Copa. El torneo del KO supone un escaparate para los menos habituales. Y tanto Mayoral como Samu García aprovecharon la oportunidad. El delantero madrileño tiene buenas sensaciones.

«Llegué el último día del mercado y jugué los primeros partidos pero no salieron del todo bien. No estaba al cien pro cien. Y creo que todavía no estoy al cien por cien. Pero ahora me siento con confianza y el equipo está sacando buenos resultados. Me han acogido de la mejor manera posible. Estoy muy contento en la ciudad y el club. Con el míster estoy muy bien», explicó Mayoral tras el encuentro ante el Lugo. El de Parla estrenó su cuenta anotadora como granota. «Estoy contento por hacer un buen partido y por el gol. A un delantero siempre le gusta marcar y vive del gol. Pero me quedo con el trabajo y la reacción del equipo. Ahora vamos a por el Vilarreal», añadió.

Mayoral aterriza en el Ciutat de València con humildad: «No vengo a jugar y ser titular, sino a sumar y a aprender. Es verdad que voy a tener más opciones que en otro equipo, pero vengo a sumar». La batalla por la titularidad está servida.

«Aquí hay mucha competencia y hay que ganarse un puesto. Se está viendo claro. Roger está muy bien, Morales está muy bien, Boateng igual, Raphael también aunque no esté entrando... Aquí nadie te regala nada. Hay que trabajar mucho para ganarse un puesto en este equipo. Llegué muy tarde y me tengo que adaptar», admitió Mayoral, satisfecho con al situación en Liga: «Empezar de esta manera es fabuloso. Estamos en racha y ojalá no pare».