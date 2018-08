Fútbol | Levante UD Borja Mayoral: «Me he decidido por el Levante porque tiene un proyecto ilusionante» Mayoral ya posa con la camiseta del Levante UD. / Levante UD El delantero llega cedido y el Real Madrid le ha impuesto la «cláusula del miedo» EFE VALENCIA Viernes, 31 agosto 2018, 19:45

El nuevo delantero del Levante, Borja Mayoral, aseguró este viernes que su decisión de abandonar el Real Madrid se aceleró tras la llegada al club madridista de Mariano y reconoció que el Levante le ha convencido porque ve un «proyecto ilusionante» en Valencia.

«El Levante y yo hemos hablado desde hace mucho tiempo. Todo indicaba que me quedaba en el Real Madrid, pero las circunstancias cambian y al final pido salir porque quiero salir y reactivo las ofertas que tengo», dijo Mayoral nada más firmar su contrato con el Levante.

«El proyecto del Levante es tan ilusionante y esta gran familia que veo aquí me ilusiona y me decido por venir aquí. Pensaba que no tendría minutos -en el Real Madrid- y con el fichaje de Mariano era aún mas difícil para mí, pero bueno, lo importante es que tengo muchas ganas de empezar», agregó el jugador madrileño.

Mayoral explicó que su cesión es por una temporada y sin opción de compra y confirmó que no podrá jugar contra el Real Madrid durante la temporada. «Creo que no me dejan», bromeó.

Además, el nuevo jugador del Levante destacó el papel del técnico Paco López para convencerle. «Hablé con Paco desde principio de verano por teléfono cuando estaba de vacaciones, luego no hablé porque me quedaba y luego volví a hablar con él», afirmó. «La verdad es que estoy contento porque ya ha pasado todo, ha sido a última hora pero lo importante es que estoy con muchas ganas de empezar», finalizó.