«Es muy bonito defender la misma camiseta que mi abuelo» «Al principio, era la única chica del Levante EDI», afirma la jugadora, descendiente del fundador del Levante, José Ballester Gozalvo

Pertenece a una ilustre saga. Su tío abuelo, José Ballester Gozalvo, fue el fundador y primer presidente del Levante FC, aunque su vinculación futbolística duró poco tiempo. Licenciado en Magisterio y Derecho, decidió centrar sus esfuerzos en la política. Natalia de Alfonso, de 42 años, habla con orgullo tanto de él como de su abuelo, un Rafael Ballester que llegó a defender la portería azulgrana. La jugadora del Levante EDI ha heredado la pasión granota. En 2012 se creó esta pionera sección, formada por deportistas con discapacidad intelectual, y ella se alzaba como la única mujer de la plantilla. Ahora hay más. Sin perder la sonrisa, ha defendido la camiseta azulgrana en los campos de fútbol y, actualmente, lo hace dentro del equipo de tenis de mesa. Actividades que compagina con su trabajo en un hotel, sus estudios, el baile, sus exposiciones de pintura... Imparable.

-¿Cuándo empezó a practicar el fútbol?

-Empecé hace mucho tiempo, pero ahora ya lo he dejado. En principio, ya no voy a volver a jugar a fútbol. Sólo voy a hacer tenis de mesa.

-¿Por qué?

-El verano pasado me rompí un huesito del pie y ya no puedo jugar a fútbol. Me fastidió en su momento, pero bueno.

-¿Qué ha supuesto el fútbol para usted?

-He disfrutado mucho jugando a fútbol. Jugaba sobre todo de defensa. Me ha dado muchas alegrías y he conocido gente nueva.

-Además, viene de una familia con gran tradición granota.

-Sí. Mi abuelo, Rafael Gozalvo Ballester, fue portero del Levante. Yo lo conocí. Era muy pequeña, pero me quería mucho. Y mi tío abuelo, Pepe (José Gozalvo Ballester), fue el fundador del Levante. He visto su historia en los libros que tiene mi madre.

-¿Es un orgullo defender la misma camiseta que su abuelo?

-Sí. Es algo muy bonito.

-Y ha viajado con el Levante EDI.

-Sí. El año pasado fui a Albacete para participar en el Campeonato Nacional.

-Cuando se creó la escuela, en 2012, había sólo nueve jugadores y usted era la única chica. ¿Cómo vivió esos inicios?

-Sí, era la única chica. Lo demás eran chicos. Estaba muy bien. Ahora hay más chicas.

-¿A partir de ahora, se centra en el tenis de mesa?

-Sí, me gusta mucho. Encima tengo compañeros nuevos. Ya había jugado a tenis de mesa antes, en Asindown.

-Dicen que se le da muy bien.

-Sí. Juego mucho con Lorena Valdeolmillos. Y el año pasado, en Antequera, Sara Ahuir y yo quedamos subcampeonas de España en dobles femenino en categoría down.

-¿Quién es su gran apoyo dentro del equipo?

-Me apoyan todos. El que más, el entrenador, José Carlos Gascó. Me ayuda mucho.

-¿Toda su familia es aficionada del Levante?

-No, algunos son del Real Madrid y del Valencia. Pero no pasa nada.

-¿Cuántos deportes ha practicado?

-También jugué a baloncesto en Asindown. Pero el deporte al que más tiempo he jugado es el fútbol.

-¿Trabaja?

-Sí, trabajo en una hotel de camarera de desayunos. Trabajo por la mañana, de 7:30 a 11:30 horas. Está bien. Levo ya tres años trabajando y estoy fija.

-¿Sus compañeros de trabajo saben que forma parte del Levante EDI?

-Sí, están todos contentos.

-¿Estudia?

-Sí, estoy estudiando oposiciones para conserje del Ayuntamiento de Valencia. Ya he hecho varias pruebas en clase, pero todavía no he empezado con los exámenes.

-¿Y le queda tiempo para algo más?

-Pues me he apuntado a una escuela de baile. Hago zumba. También toco en batucadas y pinto cuadros al óleo. Mi madre es pintora y voy al estudio. Y en Asindown estuvimos pintando una colección de zapatillas.