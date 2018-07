Boateng se pierde el inicio de la Liga tras pasar hoy por el quirófano

Emmanuel Boateng tendrá que pasar por el quirófano. Lo hará hoy para tratar de acortar al máximo el plazo de entre cuatro y seis semanas de baja. Este es el periodo de recuperación de la lesión de menisco que padece en su rodilla izquierda, según confirmaron las pruebas practicadas ayer.

El futbolista africano, salvo recuperación vertiginosa, se perderá el inicio de la Liga de acuerdo con el plazo marcado el parte oficial del club. Pese a ello, Tito aseguró ayer que la lesión de Boateng no modifica la planificación. Admitió que se quiere reforzar la delantera pero aseguró que este percance no eleva las urgencias: «Nuestra intención es mejorar esa posición. Pero está Sadiku y otros jugadores que habitualmente no ocupan esa demarcación pero pueden hacerlo».

Sobre Lukic, Quico Catalán admitió que después de haber renovado con el Torino las opciones de volver a contar con el serbio se han diluido y que en principio la dirección deportiva está trabajando en otras opciones.