Bardhi cumplirá un encuentro de sanción contra el Athletic Lunes, 1 abril 2019, 00:05

El Levante tendrá una sensible baja para su visita a San Mamés. Y es que el técnico granota, Paco López, no podrá contar con Enis Bardhi, quien vio la quinta amarilla en su cuenta particular y deberá cumplir un partido de sanción. Por su parte, Vezo, Luna, Toño y Jason continúan apercibidos. Para ocupar el sitio del macedonio dentro del trivote, el entrenador debería escoger entre una opción defensiva como Vukcevic o alternativas más ofensivas como Simon, Morales o Jason.