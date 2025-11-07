Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kervin Arriaga celebra su gol ante el Celta. EP

Atlético de Madrid - Levante UD: a qué hora juegan, fecha, TV, alineaciones probables, dónde y cómo ver online y en vivo La Liga EA Sports

Descubre cómo seguir en directo la jornada 12 de La Liga

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El Levante UD tiene un complicado reto por delante para la jornada 12 de La Liga EA Sports. El conjunto granota atraviesa una racha de resultados complicados y es que, aunque las sensaciones sobre el césped son de un equipo competitivo, acumula tres jornadas seguidas sin conocer la victoria y esta semana viaja hasta el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid.

Los de Julián Calero cayeron ante el Celta el pasado domingo por 1-2. Los levantinistas tuvieron que jugar más de una hora en inferioridad numérica debido a la expulsión de Unai Vencedor tras una entrada al tobillo de Ilaix Moriba. Además, Etta Eyong desaprovechó un penalti con las tablas en el marcador.

El Atlético de Madrid será todo un desafío para los granotas. Los de Diego Pablo Simeone llegan en un gran estado de forma tras superar con contundencia a Sevilla, Betis y Union Saint Gilloise. Sin duda, Julián Álvarez es el jugador a seguir del equipo madrileño. Sus últimas actuaciones han sido clave para mantener esta buena racha de los colchoneros.

El Atleti no podrá contar con Le Normand, lesionado de la rodilla. Por su parte, el Levante pierde a Carlos Espí, Pablo Martínez e Iván Romero por lesión. Unai Vencedor completa la lista de bajas al cumplir el partido de sanción.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Atlético de Madrid recibe al Levante en el partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga EA Sports. El choque se disputará en el Metropolitano a las 18:30 horas. Disfruta del partido en directo por televisión a través de Movistar Plus+ La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Atlético de Madrid: Oblak - Marcos Llorente - Giménez - Hancko - Ruggeri - Koke - Barrios - Giuliano - Baena - Julián Álvarez - Sorloth.

- Levante UD: Ryan - Toljan - Elgezábal - Matias Moreno - Dela o Matturro - Manu Sánchez - Olasagasti - Kervin Arriaga - Brugui - Carlos Álvarez - Etta Eyong.

