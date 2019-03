Los árbitros dudan de las líneas de fuera de juego del VAR tras anular un gol al Levante El colegiado Sánchez Martínez, esperando la decisión del VAR sobre el fuera de juego de Morales. / efe «El videoarbitraje sólo debe rectificar una decisión si es clara y manifiesta. Si no lo es, el mensaje es que no intervengamos», afirma Velasco Carballo R. D. Jueves, 14 marzo 2019, 00:50

valencia. Medié Jiménez anuló un gol al Levante tras ver una imagen sentado en un despacho de Las Rozas. Allí, el colegiado encargado del VAR del partido frente al Villarreal tiró una línea y dispuso que Morales estaba en fuera de juego antes del gol de Rochina. La imagen desvelaba que la posición era ajustadísima, pero para el colegiado fue suficiente para advertir al principal de que el tanto no debía subir al marcador. Al acabar el encuentro, tanto Paco López como Coke escenificaban el cabreo ante esta decisión.

Pero ahora, días después, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha puesto en duda las líneas de televisión sobre los fuera de juego. «Las líneas del fuera de juego en España permite poner las tres dimensiones. Sí es cierto que, dada la perspectiva de la cámara o la posición de los jugadores, hace que no sea infalible. El principio general del VAR sólo debe rectificar una decisión si es clara y manifiesta. La línea es una herramienta. La colocas y si es clara y si es clara se interviene. Si no lo es, el mensaje es que no intervengamos», señaló ayer el excolegiado.

La intervención de Medié Jiménez acabó resultando clave, ya que detectó un ajustadísimo fuera de juego de Morales que sirvió para invalidar el golazo de Rochina. Así, el desenlace fue el mismo que en las tres ocasiones que ha ejercido como árbitro principal con los azulgrana en la élite: derrota. En el club ha crecido la indignación por las diferencias de criterio a la hora de aplicar la última tecnología, especialmente durante los dos últimos meses.

Tras casi cuatro minutos de exhaustivo análisis, Medié comprobó que Morales se encontraba en posición antirreglamentaria por milímetros y la diana quedó anulada. Los de Paco López acabaron perdiendo por 0-2 y con un sensible malestar. Se sienten agraviados, ya que ante el Leganés, el Real Madrid y el Getafe no se aplicó la tecnología con tanto detenimiento en jugadas en las que salieron perjudicados.

El Levante quiere olvidarse cuanto antes y centrarse en la Real Sociedad, con quien juega el viernes. Ayer, el central donostiarra Héctor Moreno destacó que el Levante ha mejorado desde la llegada de Paco López al banquillo.

«El Levante ha evolucionado mucho desde que lo cogió su actual entrenador y no tengo ninguna duda de que vamos a tener que hacer muchas cosas bien en este partido para darle solución a todo lo que nos planteen durante el encuentro», declaró el central mexicano en rueda de prensa tras ejercitarse ayer.